CAF: L'organisation par le Maroc du Mondial-2030 contribuera au développement du football africain

07/10/2023

La Confédération africaine de football (CAF) a affirmé, jeudi, que l'organisation de la Coupe du Monde 2030 par le Maroc contribuera de manière significative au développement et à la croissance du football africain, en particulier chez les jeunes.



Dans un communiqué publié sur son site, la CAF tient à féliciter le Royaume suite à la décision du Conseil de la FIFA d'approuver sa candidature pour abriter cette manifestation sportive internationale, avec l'Espagne et le Portugal.



Le Président de la CAF, Patrice Motsepe, cité dans le communiqué, écrit que la CAF est "heureuse de féliciter le Maroc ainsi que ses partenaires, le Portugal et l'Espagne" pour l'organisation de cette compétition.



"Nous sommes convaincus que cette organisation sera couronné de succès", a-t-il affirmé.

La CAF poursuit que pour la deuxième fois de son histoire, la Coupe du monde de la FIFA se déroulera en Afrique en 2030, "une année spéciale car elle marquera le centenaire de la compétition".