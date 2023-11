CAF Awards. Forte présence marocaine parmi les nominés

03/11/2023

Sept Lions de l'Atlas font partie de la liste préliminaire des nominés pour le titre du Ballon d'or africain, qui sera décerné par la Confédération africaine de football (CAF) lors de sa prestigieuse cérémonie des CAF Awards, prévue le 11 décembre à Marrakech.



La liste préliminaire, dévoilée mercredi par la CAF, comprend 30 noms parmi les meilleurs joueurs africains sur la scène internationale, dont Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi, Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat, Yahya Jabrane, Yassine Bounou et Youssef En-Nesyri.



Yassine Bounou est également en lice pour le titre de meilleur gardien de but africain de l'année, une catégorie introduite pour la première fois par la CAF.



Par ailleurs, 20 joueurs sont nommés pour le titre de Joueur interclubs de l'année, dont les sociétaires du Wydad Casablanca Yahia Attiyat Allah, Yahya Jabrane et Youssef El Motie.



Pour les autres catégories -''Entraîneur de l'année’’, ‘’Equipe nationale de l’année’’ et ‘’Club de l'année’’-, elles ont chacune dix nominés, tout comme celle du ‘’Jeune joueur de l'année’’ (-21 ans).



Pour la première fois, l'instance continentale a introduit les catégories "gardien de but africain" et "gardienne de but africaine" de l'année dans la cérémonie des CAF Awards qui vise à récompenser et à célébrer les joueurs, les officiels et les administrateurs exceptionnels au cours de la période considérée.



Ce sera la première fois que les gardiens de but seront récompensés pour leurs performances, ce qui élargit ainsi le réseau des lauréats de cet événement annuel. Dix joueurs ont été nominés pour la nouvelle récompense.



La liste préliminaire pour les différentes catégories a été dressée par un panel d'experts techniques de la CAF, de légendes du football africain et de représentants des médias sélectionnés dans un certain nombre de pays, indique la CAF dans un communiqué publié sur son site internet.



La performance des nominés enregistrée entre novembre 2022 et septembre 2023 sert de période à l'étude, précise-t-on.



Le vainqueur final de chaque catégorie sera connu après les votes d'un panel composé de la Commission technique de la CAF, des professionnels des médias, des entraîneurs et capitaines des associations membres et des clubs impliqués dans les phases de groupe des compétitions interclubs.



L'attaquant sénégalais Sadio Mané avait été couronné Joueur africain de l'année de la CAF, tandis que la Nigériane Asisat Oshoala avait remporté le trophée de Joueuse africaine de l'année de la CAF pour la cinquième fois, lors du dernier Gala de remise des prix en juillet 2022 à Rabat