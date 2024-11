CAF Awards 2024. Le Maroc présent en force dans les nominations pour les catégories féminines

22/11/2024

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, mercredi, la liste des nominations pour les catégories féminines des CAF Awards 2024, où le Maroc est présent en force.



La joueuse de l'AS FAR et de la sélection nationale, Sanaa Mssoudy, est en lice pour le prestigieux prix de Joueuse de l'année de la CAF, aux côtés de neuf autres footballeuses africaines évoluant tant en Afrique qu'à l'étranger.



Sanaa Mssoudy est également nommée pour le titre de Joueuse interclubs de l'année, aux côtés de ses deux coéquipières à l'AS FAR et l'équipe nationale, Doha El Madani et Khadija Er-Rmichi.



Khadija Er-Rmichi concourt également pour le trophée de Gardienne de l'année, tandis que Doha El Madani figure aussi parmi les prétendantes au titre de Jeune joueuse de l'année tout comme sa compatriote Lina Mokhtar Jamai ( Paris Saint-Germain).



S'agissant du titre d'Entraîneur de l'année, le coach de l'AS FAR, Mohamed Amine Alioua, fait partie des nommés, aux côtés de l'entraîneuse marocaine du club congolais de TP Mazembe, Lamia Boumehdi.

Pour ce qui du titre d'équipe nationale de l'année, le Maroc est représenté par deux sélections: la sélection nationale féminine "A" et la sélection féminine U20.



Qualifiée pour la finale de la Ligue des champions féminine de la CAF, organisée actuellement au Maroc, l'AS FAR concourt, de son côté, pour le trophée de club de l'année.

La prestigieuse cérémonie des CAF Awards 2024, couvrant la période allant de janvier 2024 à octobre 2024, se déroulera à Marrakech, le 16 décembre prochain.