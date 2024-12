CAF Awards 2024 : Achraf Hakimi toujours en lice pour le titre de Joueur de l'Année

14/12/2024

L’attaquant des Lions de l’Atlas et du PSG, Achraf Hakimi figure dans la liste finale des nommés au titre de Joueur de l'Année, qui sera décerné lors de la cérémonie des CAF Awards 2024, le 16 décembre à Marrakech, a annoncé jeudi la Confédération africaine de football (CAF), qui a conservé les cinq prétendants déjà sélectionnés pour la short liste.



“Bien qu'il ne reste que peu d'options pour départager les candidats encore en lice pour le titre convoité de Joueur de l'Année aux CAF Awards 2024, les organisateurs ont conservé la liste des cinq prétendants jusqu'à la cérémonie de Marrakech”, affirme la CAF sur son site web.



Pour l’instance footballistique continentale, “cela crée une tension particulière lors de cette soirée, qui s'annonce comme l'une des compétitions les plus acharnées de l'histoire du prix, avec cinq candidats d'exception espérant marquer leur place dans la riche histoire du football sur le continent”.



En plus de Hakimi, cette liste comprend Simon Adingra (Côte D'ivoire), Serhou Guirassy (Guinée), Ademola Lookman (Nigeria) et Ronwen Williams (Afrique Du Sud).

Pour la CAF, “Hakimi est reconnu depuis longtemps comme l'un des arrières droits les plus fiables du football européen et a connu une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, contribuant à la conquête d'un troisième titre consécutif en Ligue 1 lors de la dernière saison”.



“Le PSG a aussi remporté la Coupe de France en mai en s'imposant face à Lyon en finale. Par ailleurs, Hakimi a contribué à la victoire du Maroc, qui a obtenu la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris”, rappelle la même source.



“Grâce à sa performance et son rôle de leader, il reste une pièce maîtresse de l’équipe nationale marocaine, ayant disputé 14 matchs internationaux en 2024, incluant un but inscrit”, lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, contre la République Démocratique du Congo, relève la même source.



Les CAF Awards 2024 couvrent la période de janvier à octobre de la même année. Les lauréats de chaque catégorie seront désignés par les votes du comité technique de la CAF, des professionnels des médias, des entraîneurs principaux et capitaines des associations membres, ainsi que des clubs participant aux phases de groupes des compétitions interclubs.



A signaler en dernier lieu que l’attaquante de l’AS FAR et de la sélection nationale du Maroc, Sanaa Mssoudy a été sélectionnée parmi les trois candidates finales au Prix de la Joueuse de l’Année.