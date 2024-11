CAF Awards 2024 : Achraf Hakimi dans la liste des cinq finalistes pour le titre de Joueur africain de l’année

19/11/2024

La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement révélé, lundi, la liste des cinq finalistes nommés dans chaque catégorie masculine des CAF Awards 2024, dont l’international marocain Achraf Hakimi qui concourt pour le titre de meilleur joueur africain.



Outre le latéral droit de la sélection marocaine et du club français du Paris Saint-Germain, figurent parmi les prétendants au prestigieux titre de Joueur africain de l'année l'Ivoirien Simon Adingra (Brighton et Hove Albion), Serhou Guirassy (Guinée/Borussia Dortmund), Ademola Lookman (Nigeria/Atalanta) et Ronwen Williams (Afrique du Sud/Mamelodi Sundowns).



Dans la catégorie de « Jeune joueur de l'année », l’international marocain Eliesse Ben Seghir, qui joue au club français de l’AS Monaco, est en lice aux côtés de Karim Konaté (Côte d'Ivoire/Salzburg), Oumar Diakité (Côte d'Ivoire/Reims), Yankuba Minteh (Gambie/Brighton et Hove Albion) et Lamine Camara (Sénégal/AS Monaco).



Quant à la catégorie de club de l’année, la liste des cinq finalistes est marquée par la présence de la Renaissance de Berkane à côté du club sud-africain de Mamelodi Sundowns, égyptiens d’Al Ahly et du Zamalek et tunisien de l’Espérance Sportive. La prestigieuse cérémonie des CAF Awards 2024 se déroulera à Marrakech, le 16 décembre prochain.



Les autres catégories annoncées comprennent le Gardien de l'année, le Joueur interclubs de l'année, l’Entraîneur de l'année, et l’Equipe nationale de l'année. La cérémonie, qui rend hommage à l'excellence du football africain, vise à reconnaître les performances exceptionnelles réalisées tant en clubs qu'en compétitions nationales, avec l'attribution des titres prestigieux de Joueur africain de l'année dans les catégories masculines et féminines.



Au total, sept catégories ont été confirmées par la CAF dans la catégorie masculine, et les cinq meilleurs joueurs, entraîneurs et équipes ont été sélectionnés dans chacune de ces catégories. Les CAF Awards 2024 couvrent la période allant de janvier 2024 à octobre 2024.

Voici, par ailleurs, le Top 5 dans chaque catégorie :

Joueur africain de l'année



Ronwen Williams (Afrique du Sud/Mamelodi Sundowns) Simon Adingra (Côte d'Ivoire/Brighton & Hove Albion)

Serhou Guirassy (Guinée/Borussia Dortmund) Achraf Hakimi (Maroc/Paris Saint-Germain)

Ademola Lookman (Nigeria/Atalanta)



Gardien de l'année



Ronwen Williams (Afrique du Sud/Mamelodi Sundowns)

André Onana (Cameroun/Manchester United)

Yahia Fofana (Côte d'Ivoire/Angers SCO)

Mostafa Shobeir (Égypte/Al Ahly)

Stanley Nwabali (Nigeria/Chippa United)



Joueur interclubs de l'année



Ronwen Williams (Afrique du Sud/Mamelodi Sundowns)

Issoufou Dayo (Burkina Faso/RS Berkane)

Ahmed Sayed «Zizo» (Egypte/Zamalek)

Hussein El Shahat (Égypte/Al Ahly)

Mostafa Shobeir (Égypte/Al Ahly)



Entraîneur de l'année



Hugo Broos (Afrique du Sud)

Pedro Gonçalves (Angola)

Emerse Faé (Côte d'Ivoire)

Marcel Koller (Al Ahly)

Sébastien Desabre (République Démocratique du Congo)



Jeune joueur de l'année



Karim Konaté (Côte d'Ivoire/Salzburg)

Oumar Diakité (Côte d'Ivoire/Reims)

Yankuba Minteh (Gambie/Brighton et Hove Albion)

Eliesse Ben Seghir (Maroc/AS Monaco)

Lamine Camara (Sénégal/AS Monaco)



Club de l'année



Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Al Ahly (Égypte)

Zamalek (Égypte)

Renaissance de Berkane

Espérance Sportive de Tunis (Tunisie)



Equipe nationale de l'année

Afrique du Sud

Côte d'Ivoire

Nigeria

République Démocratique du Congo

Soudan.