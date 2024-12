CAF Awards 2024. A la surprise générale, Lookman double Hakimi

Distinction du football national féminin

18/12/2024

Le Nigérian, Ademola Lookman, a été sacré "Joueur africain de l'année", lors de la cérémonie des CAF Awards-2024, qui s'est déroulée lundi à Marrakech, succédant à son compatriote Victor Osimhen. Le football national féminin s'est également illustré avec plusieurs prix décrochés.



L'attaquant nigérian, auteur d'une saison brillante, avait offert la Ligue Europa à l'Atalanta en inscrivant un triplé en finale contre l'invincible, jusqu'alors, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Il a également atteint la finale de la CAN-2023 avec les Super Eagles du Nigeria.



Lookman a également brillé lors du dernier match de son équipe en Ligue des Champions, en tremblant les filets du Real Madrid, néanmoins sorti vainqueur de cette confrontation.

Achraf Hakimi (PSG), l'Ivoirien Simon Adingra (Brighton), le Guinéen Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) et le Sud-Africain Ronwen Williams, gardien de but de Mamelodi Sundowns, étaient également en lice pour ce prestigieux Prix.



Chez les dames, la Zambienne Barbra Banda a été sacrée joueuse de l’année. Première Zambienne à décrocher ce Prix, Banda sort d'une saison exceptionnelle. Evoluant au Championnat des Etats-Unis de football féminin, elle a aidé Orlando Pride à remporter le NWSL Shield et le championnat, avec un but décisif en finale contre Washington Spirit.



Pour sa part, la Marocaine Sanaâ Mssoudy, sociétaire de l’AS FAR, a été sacrée joueuse interclubs de l'année. Une consécration qui couronne une saison exceptionnelle de la joueuse marocaine aussi bien en club qu'en sélection nationale.



Elle était en lice pour ce prix avec Lacho Flora Marta (Angola / TP Mazembe) et sa compatriote Doha El Madani. Cette dernière a remporté le trophée de jeune joueuse de l’année.



Agée de 19 ans, la jeune joueuse marocaine a brillé lors de la récente Ligue des Champions féminine de la CAF qui s'est déroulée au Maroc, terminant meilleure buteuse de la compétition avec six réalisations. Elle représente un véritable espoir pour le football marocain et africain.



De son côté, la Marocaine Lamia Boumehdi, vainqueur de la Ligue des champions avec le TP Mazembe de la RD Congo, s'est adjugée le prix d'entraîneur de l'année pour le football féminin. Boumehdi a écrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du football africain en devenant la première femme à soulever ce trophée africain. Elle a également conduit le TP Mazembe au titre national en 2024.

L'entraîneur marocain de l'AS FAR, Mohamed Amine Alioua a été également candidat pour ce prix.

Bouchra Karboubi a été, quant à elle, sacrée arbitre africaine de l'année.



En outre, les Marocains Achraf Hakimi et Sofyan Amrabet figurent dans le Onze masculin de l’année, alors que Ghizlane Chebbak s'est faite une place dans le Onze féminin.



Pour sa part, Al Ahly du Caire, tenant du titre de la Ligue des Champions d’Afrique de football, a été désigné équipe masculine de l'année, alors que la Côte d’Ivoire, vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations à domicile, a été désignée sélection masculine.



Chez les dames, le TP Mazembe a remporté le titre d'équipe de l'année, tandis que le Nigéria s'est adjugé le trophée de meilleure sélection nationale africaine.

Quant au Prix d'excellence de la CAF, il a été décerné au président de l’Egypte Abdel Fattah al-Sissi et au président du Cameroun Paul Biya.