C’est parti pour la nouvelle saison de la Botola Pro D1

30/08/2024





Après un exercice gravé à jamais dans la mémoire des amoureux du football marocain, marqué par une course passionnante entre le Raja de Casablanca (tenant du titre) et l’AS FAR, voilà que la Botola Pro D1 «Inwi» de football reprend ses droits, vendredi 30 août, avec son lot d’effervescence et de suspense.

Les seize clubs du championnat, animés par des ambitions divergentes, auront ainsi la tâche d’offrir aux férus du ballon rond un spectacle permettant d’exporter la belle image du football marocain.

Pour cette 15ème saison après le passage au professionnalisme, la Botola Pro doit entamer une nouvelle phase, après la validation, en mars dernier, par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) de la proposition de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) de mettre en place un système de barrages pour la relégation ou la promotion en Botola Pro D1 "Inwi". Ainsi, il a été procédé à l’approbation de la proposition de jouer les barrages en aller-retour dès cette saison pour le maintien ou la montée en première division professionnelle, où les équipes classées 13e et 14e de la première division affronteront celles classées 4e et 3e de la deuxième division nationale. Cette mesure est à même d’offrir plus de chances aux clubs de la Botola Pro D2 dont quatre peuvent monter en première division.

Si les cadors du football marocain à l’image du Raja de Casablanca, de l’AS FAR, du Wydad de Casablanca ou encore de la Renaissance de Berkane semblent déterminés à maintenir la même hiérarchie en Botola et couper la route à toute concurrence, les autres protagonistes envisagent d'éviter les erreurs du passé afin d’assurer tôt leur maintien, voire jouer les trouble-fêtes ou même aspirer à une place qualificative aux compétitions africaines. De leur côté, les nouveaux promus, le COD Meknes et le Difaâ El Jadida auront en ligne de mire de conserver le plus longtemps possible leur place parmi l’élite, armés en cela par leur large public et l’envie d’écrire des pages glorieuses dans l’histoire des deux clubs.

L’autre fait marquant en Botola cette saison est l’arrivée en masse des entraîneurs étrangers, venus exercer au Maroc. En effet, sur les seize entraîneurs des clubs de la Botola Pro D1, la moitié sont des étrangers. En plus du Raja, qui sera coaché par le Bosniaque Rusmir Cviko et le Wydad, dont la barre technique a été confiée au Sud-Africain Rulani Mokwena, l’AS FAR a jeté son dévolu sur le Polonais Czeslaw Michniewicz alors que la Renaissance de Berkane est toujours entraînée par le Tunisien Mouain Chaabani. Le COD Meknès s’est attaché les services de l’entraîneur tunisien Abdelhay Ben Sultan, le Maghreb de Fès sera dirigé par l’Italien Arena Guglielmo, le Moghreb de Tétouan par le Croate Dalibor Starcevic, alors que le Portugais Jorge Da Silva entraînera le Difaâ El Jadida.

Par ailleurs, le tirage au sort du programme général de la Botola a révélé que le « derby » entre le Raja et le Wydad aura lieu lors des 11e (match aller) et 26e journées (match retour).



Voici le programme de la 1ère journée :



Vendredi 30 août

17h00 : Difaâ El Jadida – Jeunesse sportive Soualem

19h00 : Chabab Mohammedia – AS FAR

21h00 : Union Touarga – FUS de Rabat / Maghreb de Fès – Wydad de Casablanca



Samedi 31 août

17h00 : Raja Casablanca – Renaissance de Berkane

19h00 : Moghreb Tétouan – Olympic de Safi / COD Meknès – Renaissance Zemamra

21h00 : Hassania d’Agadir – Ittihad Tanger