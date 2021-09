C’est parti pour la nouvelle saison de la Botola Pro D1

Deux chocs de bonne facture pour ouvrir le bal

09/09/2021

C’est aujourd’hui que sera ouvert le bal de la Botola Pro D1 de football après une trêve estivale qui a duré un peu plus d’un mois. Une reprise de championnat tant attendue en dépit du fait que, pour la seconde fois de suite, ses matches se joueront à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19.



Le concours reprend ses droits et toutes les parties prenantes entretiennent l’espoir légitime que la saison 2021-2022 soit de bonne facture. En tout cas, tous les ingrédients sont réunis avec des équipes qui se sont bien préparées et renforcées, chacune en fonction de ses moyens.



A propos du renforcement de l’effectif, il y a lieu de rappeler les deux décisions fédérales accordant désormais le droit aux clubs, si besoin il y a, de pouvoir s’attacher les services d’un gardien de but étranger et autorisant l’inscription sur la feuille de match de cinq joueurs étrangers dont quatre qui peuvent être alignés ensemble.



C’est ce soir donc à partir de 19h15 que le coup d’envoi sera donné au stade municipal de Berrechid avec le choc CAYB-Raja. Le Youssoufia qui a beaucoup peiné la saison écoulée, évitant de justesse la relégation, aspire à ne pas revivre ce fâcheux scénario et à entamer le parcours du bon pied.



Sauf qu’entre vouloir et pouvoir, il y a un sacré monde. D’autant plus qu’en héritant d’entrée d’un Raja qui a renforcé ses rangs, renfloué sa trésorerie et préservé son staff technique, le CAYB ne pourra bénéficier outre mesure de l’avantage de se produire à la maison, ce qui augure d’une opposition ouverte où les Verts auront les faveurs des pronostics.



Le second match de la soirée de vendredi opposera, au stade El Massira à Safi à 21h30, l’OCS au DHJ. Les Safiots, drivés par Fouzi Jamal, qui avait débarqué en pompier de service à la fin de la saison dernière, auront à cœur de montrer un autre visage, devant conforter les dirigeants et les supporters mesfiouis.



Une ambition qui nourrit également les esprits des Jdidis qui, sous la conduite pour la seconde année de suite d’Abdelhak Benchikha et en recrutant l’enfant du club Zakaria Hadraf, voudraient démarrer l’exercice du bon pied et éviter les situations délicates comme ce fut le cas lors de la précédente saison.



Il y a lieu de souligner que cette journée inaugurale se poursuivra samedi avec la programmation de trois rencontres, à savoir OCK-MCO (17h00), SCCM-FUS (19h15) et HUSA-RCOZ (21h30). Quant aux oppositions dominicales, le tableau se décline comme suit : WAC-IRT (17h00) et MAS-RSB (21h30. Pour ce qui est du match ASFAR-JSS, il a été décalé à mercredi prochain en raison de l’engagement continental de l’équipe militaire qui affrontera ce dimanche à 19h00 au Complexe Moulay Abdellah de Rabat la formation béninoise de Buffles du Borgou, pour le compte du match aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, épreuve dont le tenant du titre n’est autre que le Raja.



Mohamed Bouarab