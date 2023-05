C’est parti pour la 6ème édition du Festival “Marrakech Gnaoua Show pour le monde ”

05/05/2023

Le coup d'envoi de la sixième édition du Festival "Marrakech Gnaoua Show pour le monde" a été donné mercredi dans la cité ocre, par l'organisation d'une soirée musicale éclectique et riche en rythmes et sonorités.



Dans ce cadre, l'assistance parmi les Marrakchis et les hôtes de la cité des sept Saints, a été conviée à suivre un spectacle de toute beauté, exécuté, avec brio, par la troupe Aissaoua "Al Ikhwan Achorafa" qui a interprété la chanson "Allah Ya Moulana", ainsi que d'autres morceaux si emblématiques où le spirituel et le musical se mêlent en toute finesse et subtilité, pour le bonheur de tous.



Par la suite, c'était aux troupes Gnaoua des Maâlems "Abas Paska", "Othmane Hmiti" et "Abdelkader Amlil" de se succéder sur scène, le temps de gratifier le public présent d'un florilège de chansons de cet art musical mystique, à l'instar de "L'Gnaoui ya Sadati", "Toura, toura, tour Klila", ou encore "Jilala Ya Jilala".



Un moment inédit et une occasion si singulière, surtout pour les jeunes gnaouis de faire montre de leur créativité et de leur talent confirmé, en renouant avec cet art si emblématique et des plus appréciés de tous.



Initié par la Fondation "Festival Marrakech Gnaoua Show pour le monde", en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et des la Communication (Département de la culture), et avec le concours du Conseil communal de Marrakech, et le Conseil de la région de Marrakech-Safi, ce festival qui se poursuit jusqu'au 6 mai, connaît la participation de plus d'une dizaine de Maâlems jouissant d'une forte notoriété nationale ou encore internationale, en provenance de plusieurs régions du Royaume.



Avec à la clé, une série de concerts programmés dans la mythique Place Jemaâ El Fna et la place du 16 novembre dite "El Harti" ou encore dans le Centre "Les Etoiles de Jemaâ El Fna", ce festival servira aussi d'occasion de rendre un vibrant hommage à nombre d'icônes de cet art.



En outre, le festival s'assigne pour mission de contribuer aux efforts visant à développer cet art, à faire connaître et promouvoir le potentiel existant dans ce domaine, tout en parvenant à terme à sa vulgarisation, à une plus grande échelle, que ce soit au niveau national ou international.



Il s'agit de même d'une opportunité de découvrir toute cette richesse et cette diversité culturelle et artistique qui caractérise la cité ocre, à travers une série d'activités parallèles prévues durant cette édition, ainsi que des atouts naturels et culturels dont regorge cette ville impériale. La finalité étant de créer une véritable dynamique culturelle, artistique et économique.



Au micro de M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, Mohamed Knidiri, président de la Fondation "Festival Marrakech Gnaoua Show pour le monde, a mis en avant l'importance de ce festival créé à l'initiative de l'Association Hmiti pour l'art gnaoui et qui, au fil des ans, a connu une évolution remarquable en investissant désormais différents espaces.



Egalement président de l'Association Grand Atlas, M. Knidiri, a ajouté que cette association a estimé nécessaire de soutenir ce festival afin de contribuer à la consolidation et à la promotion de la scène culturelle dans la cité ocre, se félicitant de voir ce festival jouir, désormais, d'une dimension nationale, dans la perspective de s'ériger en un événement international d'envergure.



Le coordinateur général du festival, Adil Zine, a, dans une déclaration similaire, mis l'accent sur l'excellente mobilisation à l'effet de garantir plein succès à cette édition, louant au passage le grand travail accompli par une équipe de jeunes.



Et de poursuivre que l'avenir de l'art gnaoui est, désormais, entre de bonnes mains surtout avec l'engouement et l'attachement de nombre de jeunes à ce legs laissé par les aïeux, notant que cette édition se tient, pour la première fois, dans trois sites parmi les plus emblématiques de Marrakech.



Le maâlem Abderrahim Ouled Abdelkader Ben Thami a, quant à lui, tenu à rappeler qu'il a grandi au sein d'une famille où cet art est transmis de père en fils, faisant savoir que l'objectif de cette participation au "Festival Marrakech Gnaoua Show pour le monde", est de permettre aux festivaliers d'apprécier et de renouer avec cette musique originale et magique.



Issu de la ville de Casablanca, cet artiste talentueux a exprimé toute sa joie de participer à ce festival, le temps de retrouver ses mélomanes, émettant le voeu de voir ce festival s'ériger en un grand rendez-vous artistique aux niveaux national et international.



Ce festival se veut aussi un rendez-vous annuel de retrouvailles entre penseurs, intellectuels, spécialistes du patrimoine et artistes en provenance de diverses régions du Maroc, mais aussi pour la célébration de l'art gnaoui en tant que patrimoine universel immatériel de l'humanité, tel que classé par l'UNESCO.