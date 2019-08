C’est parti pour la 5ème édition du Festival Marocains rigolos à l'étranger

02/08/2019 Libé

La cinquième édition du Festival Marocains rigolos à l’étranger (MRE), se tient du 30 juillet au 20 septembre dans cinq villes du Maroc et d’Afrique avec la participation d’une pléiade d’humoristes marocains résidant à l’étranger.

Dans le cadre de cette édition, les artistes et comédiens de MRE Festival parcourront cinq villes du Maroc et d’Afrique pour offrir des spectacles hilarants en passant par Rabat, Casablanca, Marrakech, Dakar et Abidjan, indique, mercredi, un communiqué des organisateurs.

Seul événement itinérant d’humour et plus grande manifestation d’humour en Afrique, ce Festival a pour but de réunir et faire découvrir la relève artistique marocaine à l’étranger, mais aussi valoriser et favoriser l’échange culturel et amical entre le Royaume et les pays d’Afrique de l’Ouest.

Organisé par CastQuête Entertainment, ce rendez-vous artistique verra la participation de plusieurs grands talents, à savoir Booder, Oualas, Oussama Benali, Karim Saïdi, Younes Depardieu, Yassine Hitch, Saad Mabrouk et bien d’autres qui arrivent des cinq continents pour offrir, dans une ambiance de folie, des spectacles inédits.

La tournée des spectacles a démarré, jeudi, au Théâtre national Mohammed V à Rabat, avec l’unique et exceptionnel Booder.