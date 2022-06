C’est parti pour l’opération Marhaba du côté de l’Espagne

15/06/2022

L’Opération Marhaba a démarré, du côté espagnol, mercredi 15 juin, après deux ans d’interruption, et durera jusqu'au 15 septembre entre les ports d'Espagne et ceux du Maroc.



Selon l’agence espagnole Europa Press, environ 16.000 agents de la Police nationale et de la Garde civile, ainsi que 1.768 caméras de sécurité assureront le bon déroulement de cette opération, au cours de laquelle près de trois millions de voyageurs transiteront en direction du Maroc.



La même source a indiqué que la dernière opération en date, qui s'est déroulée en 2019, a atteint des chiffres record, puisqu'on a dénombré plus de 3,3 millions de personnes et 760.000 véhicules de citoyens d'origine maghrébine résidant en Europe qui ont traversé la Péninsule vers l'Afrique du Nord.



Du côté espagnol, cette opération est chapeautée par le ministère de l'Intérieur , qui coordonne le Plan spécial auquel prennent part les Ports de l'Etat, la Direction générale de la marine marchande, la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé, et la Croix-Rouge, entre autres institutions. Au total, ce dispositif spécial connaît la participation de plus de 22.000 professionnels.



Le Comité d’Etat de coordination et de gestion (CECOD) de cette opération en Espagne s’est réuni mi-avril pour préparer la réunion de la Commission mixte hispano-marocaine qui s’est tenue le 5 mai à Rabat, afin de définir les conditions de déroulement de l’édition 2022 qui s’annonce exceptionnelle, a souligné l’agence espagnole.



Durant cette rencontre, les deux parties ont convenu que les dispositifs seront identiques à ceux établis en 2019. Ainsi, l’Espagne a mis en place un dispositif composé de 15.995 agents de la police et de la Garde civile pour assurer la sécurité des Marocains d’Europe qui regagneront le Royaume cet été via les ports de Campo de Gibraltar, d’Algésiras, de Tarifa, Motril et d’Almeria.



Il y a lieu de rappeler que ladite opération a été annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et en 2021, l’Espagne en a été évincée.



Le début de cette opération du côté espagnol coïncide avec la visite officielle du ministre espagnol de l’Intérieur Fernando Grande Marlaska au Maroc où il s’est entretenu, hier, avec son homologue Abdelouafi Laftit.



La rencontre entre les deux responsables a une signification particulière, car elle coïncide avec le démarrage de l'opération Marhaba «suspendue d'abord par la pandémie puis par la crise dans les relations avec le Maroc ouverte suite à la décision du gouvernement de Pedro Sánchez d’accueillir sur son sol le chef du Polisario», a souligné le quotidien espagnol ABC.



«Cette opération représente non seulement un défi sécuritaire, mais elle est également importante pour notre pays en raison des avantages économiques considérables que représente pour certains secteurs le passage de plus de trois millions de Maghrébins par notre territoire», a fait savoir la même source, avant d’ajouter que les deux responsables devaient aborder les questions du terrorisme et de l'immigration ainsi que celle du Sahara marocain.



