C’en est trop pour les Marocains

Le moral des ménages à son plus bas niveau depuis 15 ans

17/04/2023

Ressenti d’une forte détérioration du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, selon le HCP

Alors que les pressions inflationnistes ne donnent toujours pas de signes de détente, le moral des ménages continue de se dégrader. Et cela s’est à nouveau ressenti au premier trimestre de 2023.En effet, les résultats de l’enquête permanente de conjoncture menée par le Haut-commissariat au plan (HCP) auprès de ces derniers « montrent qu’au premier trimestre de 2023, le moral des ménages continue sa tendance baissière pour atteindre son niveau le plus bas depuis le début de l’enquête en 2008 », a indiqué le HCP.Selon le constat du Haut-commissariat, « l'indice de confiance des ménages (ICM) s’est établi à 46,3 points, au lieu de 46,6 points enregistrés le trimestre précédent et 53,7 points une année auparavant».Le ressenti des ménages est préoccupant à bien des niveaux. A commencer par celui d’une forte détérioration du niveau de vie observée par 85,3% d’entre eux au cours des 12 derniers mois. Précisons que seuls 10,9% déclarent un maintien au même niveau et 3,8% une amélioration.Ainsi, « le solde d’opinion relatif à cet indicateur s’établit à moins 81,5 points en dégradation aussi bien par rapport au trimestre précédent que par rapport au même trimestre de l’année précédente où il était à moins 78 points et à moins 66,9 points respectivement », a conclu le HCP dans sa récente note d’information.La même source révèle que 50,7% des ménages s’attendent à une dégradation du niveau de vie au cours des 12 prochains mois, 37,4% à un maintien au même niveau et 11,9% à une amélioration.Le Haut-commissariat en déduit que «le solde d’opinion sur l’évolution future du niveau de vie est resté négatif à moins 38,8 points, contre moins 43 points au trimestre précédent et moins 21,5 points au même trimestre de l’année passée ».Autre préoccupation et non des moindres : le niveau du chômage. D’après le HCP, au premier trimestre de 2023, 85,8% des ménages déclarent s’attendre à sa hausse au cours des 12 prochains mois.Après analyse, il apparaît ainsi que « le solde d’opinion est resté négatif à moins 81,4 points contre moins 79,6 points un trimestre auparavant et à moins 82,8 points un an auparavant».Troisième préoccupation, la conjoncture que d’aucuns jugent peu propice à l’achat des biens durables.En effet, au « premier trimestre de 2023, 79,0% contre 9,2% des ménages considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables ».Le ressenti est tel que le solde d’opinion de cet indicateur est resté négatif avec moins 69,8 points contre moins 70,3 points au trimestre précédent et moins 66,7 points au même trimestre de l’année précédente.Analysant l’évolution de la situation financière, au premier trimestre de 2023, les ménages font état d’une détérioration continue.S’ils sont plus de la moitié (51,2%) à estimer que « leurs revenus couvrent leurs dépenses, 45,4% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 3,4% affirment épargner une partie de leur revenu », indique le Haut-commissariat.Le solde d’opinion relatif à la situation financière actuelle des ménages est resté ainsi négatif, à moins 42 points contre moins 42,1 points le trimestre précédent et moins 43,3 points une année auparavant.Commentant l’évolution de leur situation financière au cours des 12 derniers mois, 61,2% contre 4% des ménages considèrent qu’elle s’est dégradée. Cette perception reste ainsi négative, avec un solde d’opinion de moins 57,2 points contre moins 53 points au trimestre précèdent et moins 50,9 points au même trimestre de l’année précédente.Pour les 12 prochains mois, 18,9% des ménages contre 24,1% s’attendent à une amélioration de leur situation financière, indique le HCP rapportant ainsi que le solde d’opinion de cet indicateur s’est établi à moins 5,2 points contre moins 7,7 points un trimestre auparavant et 8,3 points un an auparavant.Dans sa note d’information, le Haut-commissariat évoque également la perception des ménages sur leur capacité à épargner et l’évolution des prix des produits alimentaires.Ainsi, sur la capacité future à épargner, les données fournies par l’enquête font état de « perceptions toujours pessimistes » au premier trimestre de 2023. En effet, seuls 12% contre 88% des ménages s’attendent à épargner au cours des 12 prochains mois.Sans surprise, « le solde d’opinion est resté négatif, à moins 76 points au lieu de moins 77,7 points au trimestre précédent et moins 72,2 au même trimestre de l’année passée ».Au cours de la même période, l’enquête révèle un ressenti d’une forte augmentation des prix des produits alimentaires. Il faut dire que « la quasi-totalité des ménages (98,7%) déclarent que les prix des produits alimentaires ont augmenté au cours des 12 derniers mois », comme le révèle l’enquête.L’évolution est telle que le solde d’opinion est resté négatif, à moins 98,7 points, après avoir été de moins 98,8 points un trimestre auparavant et moins 97,9 points une année auparavant, note le Haut-commissariat.Soulignons enfin que 74,5% des ménages s’attendent à ce que les prix des produits alimentaires continuent à augmenter, au cours des 12 prochains mois, contre 4,7% à leur baisse.Le solde d’opinion est ainsi resté négatif, se situant à moins 69,8 points contre moins 71,8 points enregistrés un trimestre auparavant et moins 74,1 points une année auparavant.