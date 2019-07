Bulletin de la CAN

02/07/2019

L'attaquant de la sélection nationale Youssef En-nesyri fait partie de l'équipe type de la 2è journée de la Coupe d'Afrique des nations de football CAN-Egypte 2019.

Font partie de la composition de l'équipe type publiée par Whoscored, site international spécialisé dans les statistiques footballistiques, deux autres joueurs arabes à savoir, Mohamed Chenaoui et Ahmed al Mouhamadi (Egypte), aux côtés de deux joueurs de l'Afrique du Sud, un Malgache, un Nigérian, un Zimbabwéen, un Malien et un Kényan.



++++++



La sélection nationale s'est classée première lors de la 2è journée de la CAN en termes de possession de balle (56,8%), suivie de l'Afrique du Sud (56,3%) et du Sénégal (56,2%).

Quant à l'attaquant marocain Hakim Ziyech, il est arrivé 2è en termes de nombre de tirs au but (5 tirs) derrière l'Egyptien Mohamed Salah (6 tirs).



++++++



La défense tanzanienne figure en tête des défenses les plus agressives de la CAN avec six cartons jaunes, suivie de celles du Kenya et du Mali avec cinq cartons chacune.



++++++



La commission d'arbitrage de la Confédération africaine de football (CAF) a désigné l'arbitre égyptien Jihad Gricha pour diriger le match de la 3è et dernière journée de la phase de poules de la CAN qui devait opposer hier le Kenya au Sénégal.

L'arbitre égyptien avait écopé d’une suspension de six mois après la finale aller de la Ligue des champions entre le Wydad de Casablanca et l'Espérance de Tunis.

Cette sanction a été annulée à la veille de la CAN.



++++++



Les trois matches de la 2è journée de la Coupe d'Afrique des nations, disputés samedi, se sont terminés par un nul blanc (0-0). Il s'agit des rencontres entre la Mauritanie et l'Angola (groupe E), le Ghana et le Cameroun (groupe F) et le Bénin et la Guinée Bissau (groupe F).