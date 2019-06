Bulletin de la CAN

30/06/2019 Libé

Le sélectionneur de l'Afrique du Sud, StuartBaxter, a indiqué que le but marqué par son équipe contre la Namibie a libéré les Bafana Bafana qui ont joué mieux et remporté ce match comptant pour la 2è journée (groupe D) de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football. "Les Namibiens ont fait un bon match et nous ont acculés à passer par les côtés,mais nous avonsréussi à réaliser l'essentiel. Je suis satisfait du rendement demesjoueurs et j'espère que la prestation sera meilleure face au Maroc", a-t-il dit lors du point de presse donné à l'issue de ce match.





L'entraineur de la Namibie, Ricardo Manneti a fait savoir que son équipe est déçue après la défaite concédée vendredi face à l'Afrique du Sud pour le compte de la 2è journée (groupe D) de la CAN. Les joueurs ont pris des mauvais choix dans la dernière partie de cetterencontre, alors que nous avons bien débuté lematch, a-t-ilregretté, faisant savoir qu'il espérait au moins décrocher un match nul. "Nous respectons l'équipe de la Côte d'Ivoire, mais nous allons jouer pour la victoire", a-t-il promis. La Namibie occupe la dernière place de la poule D sans lamoindre unité, après deux défaites contre le Maroc et l'Afrique du Sud sur le même score (1-0).





Le capitaine de la Côte d'Ivoire Serge Aurier, blessé lors de la défaite contre le Maroc (1-0) vendredisoir au Caire, a estimé que sa CAN était "terminée", en attendant de passer un examenmédical. "Pourmoi, je pense que c'est terminé. J'ai ressenti un claquage ou une déchirure. On va faire l'examen demain (samedi), on verra. C'est pas top top", a déclaré en zone mixte le défenseur de Tottenham.Aurier est sorti blessé, à la 70e minute, remplacé par Mamadou Bagayoko.





Le sélectionneur tunisien Alain Giresse a affirmé quela prestation collective desAigles de Carthage s'est améliorée lors de la 2e journée de la CAN 2019 face au Malivendredi (1-1), estimant que de petits détails ont empêché les joueurs de l'emporter. Giresse a affirmé lors de la conférence de presse tenue à l'issue du match du groupe E que la Tunisie a "disputé la rencontre avec la détermination de se racheter du premier rendement décevant face à l'Angola (1-1) en procédant à de nombreux changements quiont contribué à l'amélioration de la prestation collective". "Nous avonsvécu unmatch passionnant qui a connu des périodes différentes, une période difficile lorsque nous avons encaissé le premier but et une autre positive lorsque nous avons égalisé", a-t-il relevé. "Nous avons affronté aujourd'hui un adversaire solide disposant degrandes qualités techniques. Cependant, malgré les conditions météorologiques difficiles, la présence physique etmentale était au rendez-vous.Encaisser un but contre le courant du match avec la façon dont nous l'avonsvu n'a pas empêché l'équipe tunisienne de se réorganiser et imposer sa domination avant de réussir à égaliser", s'est-il réjoui.