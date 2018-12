Bruno Mars, roi des Grammy Awards

01/01/2019

Le chanteur américain Bruno Mars a récolté trois des quatre trophées majeurs de la cérémonie des Grammy Awards 2018 à New York, coiffant sur le poteau le rappeur Kendrick Lamar, au terme d'une soirée très politique. Couronné dans les catégories reines d'album de l'année pour "24K Magic", enregistrement de l'année pour le morceau-titre de l'album et chanson de l'année pour "That's What I Like", le showman de 32 ans au style flamboyant est reparti avec six récompenses, record de la soirée. C'est un nouveau camouflet pour le hip-hop, qui n'a remporté que deux fois le prix d'album de l'année, la dernière fois il y a 15 ans.