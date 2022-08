Britney Spears sort avec Elton John sa première chanson en six ans

26/08/2022

Britney Spears renoue enfin avec la musique. La pop star, dont la tutelle a été levée en novembre 2021, a sorti vendredi Hold Me Closer, un remix autotuné du tube Tiny Dancer d'Elton John.



"Elle a formidablement bien chanté", a expliqué Elton John dans les colonnes du Guardian. "Tout le monde disait qu'elle ne pouvait plus chanter. Elle était si brillante quand elle a commencé sa carrière. Je savais qu'elle pouvait encore chanter. Et c'était le cas. Je suis si heureux qu'elle ait pu chanter."



Elton John confie également comprendre ce qu'a traversé la chanteuse depuis sa très médiatique descente aux enfers: "C'est dur quand vous êtes jeune. Britney était brisée. J'étais brisé aussi quand je suis devenu sobre. J'étais dans un mauvais état d'esprit. Je connais trop bien cette sensation et c'est horrible."



Britney Spears n'a pas sorti de morceau depuis 2016, date de son dernier album studio Glory. Depuis, elle s'était contentée de sortir trois chansons inédites de ce disque en 2020.



Elton John réalise souvent des remix en duo de ses grands tubes. L'année dernière, il avait enregistré avec Dua Lipa Cold Heart, un remix de Rocket Man et Sacrifice avec lequel il s'était classé en tête des charts au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Bouillon de culture

M. Pokora



Trois ans après le succès de Pyramide, et être devenu comédien, M. Pokora revient à ses premières amours. Le chanteur a dévoilé vendredi un extrait de son prochain single, Qui on est.



"Viens on aime qui on est / Viens on aime ce qu'on a / Besoin d'aller vite / Le bonheur on l'évite / Alors qu'il était là", chante-t-il dans ce premier extrait de son nouvel album Epicentre. Le clip, inspiré par le film The Truman Show, sera dévoilé en intégralité mardi.



Le chanteur prépare pour 2023 une tournée exceptionnelle pour fêter ses 20 ans de carrière. L'Epicentre Tour débutera le 10 juin 2023 à Paris pour se terminer le 12 décembre à Lyon. Il passera par la France, la Belgique et la Suisse.



M. Pokora promet une tournée "spéciale" et un moment "énorme" pour fêter la longévité de sa carrière, a-t-il annoncé sur son compte Instagram le mois dernier.



Patrick Bruel



Quatre ans après son disque Ce soir on sort..., Patrick Bruel est de retour en musique. Le chanteur, qui avait réduit ses apparitions médiatiques après avoir fait l'objet en 2019 d'une enquête préliminaire pour "exhibition sexuelle et harcèlement sexuel présumés", depuis classée sans suite, a dévoilé vendredi le single Encore une fois.



Ce single, prélude à son prochain album à paraître le 18 novembre, est une manière pour lui de faire table rase, a raconté le chanteur au micro de RTL. "Encore une fois, c'est cette volonté de tenter des choses, encore et toujours. C’est cette envie de ressentir des émotions, comme si c’était la première fois", a-t-il également indiqué sur son compte Twitter.



Ce soir on sort..., sorti en 2018, était déjà pour Patrick Bruel le disque du renouveau. Il y abordait notamment le thème du vivre-ensemble dans un album où le chanteur avait voulu se renouveler musicalement.