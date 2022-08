Britney Spears raconte sa collaboration avec Elton John

25/08/2022

Britney Spears est «tellement reconnaissante» envers Elton John pour leur single Hold Me Closer. Ce titre, que le duo a enregistré à Los Angeles en juillet, marque la première nouvelle sortie de la chanteuse depuis son album de 2016 Glory. Il sera disponible ce vendredi (26 août 22).



Britney Spears a remercié Elton John, sur Instagram, d'avoir travaillé avec elle sur cette piste de comeback. «Puisque la plupart disent qu'ils sont honorés de me connaître si bien et ne veulent que du bonheur pour moi... vous pouvez parier votre dernier dollar que cette collaboration rehaussera mon année, a déclaré la musicienne. Merci pour votre générosité et de penser à moi pour vous rejoindre sur une chanson aussi brillante !!! Comme c'est cool d'être un chœur sur votre chanson !!! Sir Elton, je l'ai fait grâce à votre génie, votre créativité et esprit légendaire !!! Je suis tellement reconnaissante !!!»



Parallèlement à la note, Britney Spears a partagé un clip teaser de Hold Me Closer. La chanson semble être un mélange du classique Tiny Dancer d'Elton John de 1971 et de son hit de 1992 The One.



Répondant au message, la légende de la musique britannique a insisté sur le fait que la chanteuse avait fait plus que fournir des chœurs.

«Plus qu'une choriste, chérie. J'ai hâte que tout le monde entende ce sur quoi nous avons travaillé ! », a-t-il posté.