Britney Spears en guerre judiciaire contre son père

21/09/2019

Une semaine chargée pour Britney Spears. Au début du mois de septembre, le père de la superstar était accusé d’avoir violenté l’un de ses petits-fils, Sean (13 ans), lors d’une dispute à son domicile fin août. Kevin Federline, ex-compagnon de Britney et père de ses deux fils, avait alors porté plainte contre son ancien beau-père. Selon les récentes informations de TMZ, aucune charge ne sera finalement retenue contre ce dernier. Le bureau du procureur du comté de Ventura a déclaré n’avoir que des preuves insuffisantes pour l’inculper.

Peu de temps après, l’interprète de «Baby One More Time» et son père s’étaient retrouvés devant le juge. Après ce rendez-vous, Jamie avait perdu une partie de sa tutelle sur sa célèbre fille. Il reste le conservateur de ses finances, mais c’est Jodi Montgomery, une proche de longue date, qui est maintenant responsable des décisions médicales et personnelles relatives aux soins de la star de 37 ans jusqu’en janvier 2020.

Par ailleurs, toujours selon le site américain, Britney Spears s’est de nouveau retrouvée mercredi dernier devant la Cour américaine. D’après leurs sources, Lynne, la mère de l’artiste, a demandé au juge de mettre fin définitivement à la tutelle de son ex-mari sur leur fille. Un élément de preuve essentiel a été également dévoilé au cours de l’audience : le rapport d’un évaluateur nommé par le tribunal, qui a passé des mois à recueillir des preuves sur les soins reçus par Britney. Pour appuyer sa demande, Lynne a accompagné son dossier du témoignage de sa fille contre Jamie. Cette dernière serait encore furieuse après l’incident avec Sean. S’il a été acquitté de toutes les charges concernant cette affaire, il reste tout de même sous ordonnance restrictive, l’empêchant d’approcher Sean et Jayden (12 ans).