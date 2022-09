Britney Spears dément avoir critiqué le physique de Christina Aguilera

Britney Spears a clarifié un commentaire controversé qu'elle a fait à propos de Christina Aguilera et de ses danseuses.



Lundi (12 sept. 22), la chanteuse de Stronger a partagé sur Instagram une citation attribuée au regretté humoriste Rodney Dangerfield qui affirmait : «J'ai découvert qu'il n'y avait qu'une seule façon d'avoir l'air mince : sortir avec des gros.» En légende, la star a écrit : «Je veux dire, si j'avais eu les danseuses de Christina Aguilera, j'aurais paru extrêmement mince.»



Après que les fans aient accusé la superstar de la pop d'avoir tenté de faire honte à Christina Aguilera et à son équipe, elle est revenue sur la plateforme, mardi, pour expliquer ses propos. « Je n'ai en aucun cas critiqué le beau corps de Christina, il est comme il est !!! J'ai pris l'avion pour voir son spectacle une fois et la principale chose que j'ai remarquée était la différence entre nos personnes sur scène !!! En aucun cas je n'ai même mentionné Christina, regardez mon post !!! J'ai été inspirée par son spectacle et elle est une belle femme de pouvoir... Merci @xtina de m'avoir inspirée !!! Pour être honnête, je n'essaie pas de critiquer qui que ce soit.»



Elle a ensuite expliqué que son message n'était en fait qu'une «projection des complexes» qu'elle a sur sa carrière musicale après avoir été sous tutelle pendant 13 ans. «Je ne ferais jamais intentionnellement honte à quelqu'un parce que je sais ce que ça fait... Je me bats avec ça à cause de ce que je ressens envers moi-même, pas parce que je déteste l'apparence de quelqu'un... J'ai l'impression que ma famille savait que j'étais complexée et les gens essayaient délibérément d'alimenter cela en ne me laissant pas le choix des personnes qui étaient sur scène avec moi. J'apprécie que vous soyez tous compréhensifs avec moi alors que je découvre cette nouvelle vie que je vis !!! », a-t-elle ajouté.



Christina Aguilera n'a pas encore fait de commentaires sur le sujet, même si elle aurait arrêté de suivre sa camarade sur Instagram en conséquence.