British centre Group certifie désormais ses diplôme avec blockchain

29/12/2023

Le British Centre Group et Smart Degrees S.L. ont signé une convention de partenariat au terme de laquelle les deux parties s’engagent à développer des activités académiques conduisant à l’émission de diplômes sous format blockchain.



Dans un communiqué conjoint, les deux parties expliquent que « cette convention permet aux apprenants, aux salariés et fonctionnaires en formation continue et aux élèves de bénéficier des avantages d’une plate-forme innovante qui permet d’éviter toutes formes de contrefaçon.»



Selon les termes de ce partenariat, les bénéficiaires de la formation de British Centre Group pourront gérer l’authenticité de leurs diplômes depuis leurs Smartphones, via une application gratuite qui leur permet de partager les données du titre obtenu avec des plates-formes de travail, des entreprises de recrutement et des tiers, garantissant l’inviolabilité et l’authenticité du titre, car il est enregistré et certifié à travers la technologie d’enregistrement et distribution blockchain. Et de mettre l’accent sur les principaux avantages de la certification des diplômes, à savoir : agilité, commodité et sécurité sous blockchain.



Il est à souligner également qu’avec cette certification, British Center Group devient le premier centre de langue anglaise certifié Smart Degrees au Maroc et rejoint ainsi la communauté des écoles, universités au Maroc dont les diplômes et les certificats sont enregistrés, suivant les standards existants, dans un réseau de blockchain mature et évolutif avec le potentiel que permettent les smart contrat, tel que Quorum, basé sur Ethereum.



Acteur majeur de l’apprentissage et du perfectionnement de la langue anglaise au Maroc, le British Centre Group contribue au progrès socio-économique du pays, à travers le développement et la démocratisation de l’enseignement de la langue anglaise et ce, tout en sécurisant l’émission et l’authenticité des diplômes octroyés à ses apprenants.



La société Smart Degree S.L. conçoit, développe et exploite des solutions utilisant la technologie blockchain destinées à certifier les attestations de formation et diplômes délivrés par le British Centre Group.