Breel Embolo But fratricide, joie contenue

25/11/2022

Il a levé les bras au ciel comme pour demander pardon, sans marque d'émotion sur le visage: Breel Embolo a lancé son Mondial-2022 par le but victorieux de la Suisse contre son Cameroun natal jeudi (1-0).



"C'est un rêve. Je suis extrêmement fier pour moi et ma famille", a brièvement commenté après la rencontre le joueur qui s'exprimait en allemand. "Nous sommes heureux de commencer ainsi le tournoi, félicitations à mon équipe. Et je souhaite le meilleur au Cameroun."



Au stade al-Janoub de Doha, l'attaquant de l'AS Monaco venait de tenir deux promesses: marquer enfin en Coupe du monde, après quatre matches (dont une titularisation) en 2018, et ne pas célébrer trop fort s'il faisait du mal au pays de ses parents.

Arrivé en Suisse tout gamin, Embolo a parfaitement repris un centre en retrait létal de Xherdan Shaqiri pour tromper André Onana (48e).



On ne saura jamais quel geste il aurait accompli en cas de deuxième but, Frank Zambo Anguissa est intervenu devant lui pour le priver du doublé (67e).

Pourtant, Embolo a d'abord été muselé pendant une mi-temps par la défense camerounaise, subissant notamment la puissance physique de Jean-Charles Castelletto.



"Si je marque, j'essaierai de ne pas célébrer", racontait-il à l'AFP avant le Mondial.

"Mais le foot est un sport d'émotions. Si je célèbre, ce ne sera pas contre mon pays natal. Mais parce que je veux gagner", précisait l'avant-centre monégasque (25 ans).



"Après le match, j'ai félicité Breel pour son attitude après son but car lui et moi, on est amis et on a un peu la même histoire", a raconté Jean-Pierre Nsamé, l'attaquant des Lions Indomptables, qui a longtemps joué... en Suisse, aux Young Boys Berne.



"Il est né au Cameroun et j'ai passé beaucoup de temps en Suisse. Il est humble. Je lui ai dit que si j'avais marqué j'aurais fait la même chose", a ajouté le meilleur buteur du championnat de Suisse 2020 et 2021, qui avait pris place sur le banc des Lions Indomptables.

Le sélectionneur camerounais Rigobert Song aussi "le félicite, il faut rester fair play, ce n'est pas parce qu'on a perdu qu'on ne va plus être des frères".



Embolo avait anticipé l'émotion. "C'est un match très, très spécial pour moi et pour toute ma famille. Parce que c'est un peu un conflit! Il va y avoir beaucoup d'émotion lors de ce match", disait-il.



Il aurait pu marquer en Coupe du monde sous le maillot vert plutôt que le rouge, jeudi après-midi. En 2014, il avait été approché par les Lions Indomptables.



L'ancien joueur de Schalke 04 ou Mönchengladbach avait réservé son choix, avant d'opter pour le pays où il a grandi, dont il a défendu les couleurs en sélections de jeunes.

"Dans la famille, il y avait des partisans des deux sélections. Mais tout le monde a respecté mon choix", racontait-il.



Devant la maigre colonie suisse, dans un stade un peu froid, et pas seulement à cause de la climatisation, il n'a pas entendu "sa" chanson, sur l'air de "Le lion est mort ce soir", avec le refrain: "Oh Embolo! Oh Embolo!"



Mais avec ce 12e but en 60 sélections, il creuse son sillon avec la "Nati", qui retrouve le Brésil, lundi.

Longtemps promené à tous les postes de l'attaque, il est en train de se fixer en avant-centre de pointe.



Le gamin de Yaoundé qui a grandi à Bâle, a bel et bien pris les devants sur Haris Seferovic, devenu son remplaçant. Et ça, au moment du changement entre les deux, à la 72e minute, il l'a peut-être plus savouré que son but...