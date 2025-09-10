Brahim Díaz, "un atout majeur" pour le Maroc et le Real Madrid

L’international marocain Brahim Díaz est un "atout majeur" aussi bien pour la sélection nationale que pour le Real Madrid, écrit le site d’information espagnol "OK Diario".



Le milieu offensif traverse une période faste et s’est affirmé comme l’un des leaders des Lions de l’Atlas, déjà qualifiés pour la Coupe du monde 2026 prévue aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, relève la publication.



Avec le Real Madrid, Brahim Díaz s’impose par sa polyvalence et sa créativité, des qualités qui font de lui une pièce indispensable dans le dispositif de l’entraîneur Xabi Alonso, souligne le média espagnol.



OK Diario indique que le joueur malaguène bénéficie également d’une forte visibilité hors du terrain, puisqu’il est devenu la figure la plus attractive pour les sponsors et un ambassadeur de choix pour le football marocain.



Il note que le Real Madrid a prolongé récemment le contrat de Brahim Díaz jusqu’en 2027, le considérant comme un élément capital de son effectif actuel et futur.