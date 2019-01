Brahim Diaz prêt à tout donner pour le Real Madrid

09/01/2019

Le jeune milieu espagnol d’origine marocaine, Brahim Diaz, fraîchement recruté par le Real Madrid, s'est dit prêt à tout donner pour le grand club espagnol qu'il considère le meilleur du monde, lundi lors de sa présentation officielle au stade Santiago-Bernabeu.

"Je promets de m'impliquer à 100% dès le premier jour", a confié Diaz, après avoir paraphé un contrat de 6 ans et demi avec le club triple champion d'Europe en titre.

"C'est le jour le plus important de ma vie. Je viens de rejoindre le club de mes rêves depuis que je joue au football", a ajouté le jeune prodige, arrivé en provenance de Manchester City.

Le Real Madrid avait annoncé la veille dans un communiqué avoir conclu un accord de transfert avec Manchester City pour un montant de 17 M EUR, selon la presse espagnole.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a salué "un footballeur talentueux, magique, doté d'une grande personnalité, qui rêve de remporter des titres sous ce maillot (du Real Madrid, ndlr)".

Le Real reste sur une défaite humiliante à domicile dimanche face à la Real Sociedad (2-0), et se retrouve relégué à la 5e place de LaLiga, à 10 points du grand rival, le FC Barcelone.

Brahim Diaz sera le deuxième joueur d’origine marocaine à porter les couleurs du club merengue après Achraf Hakimi transféré à titre de prêt en ce début de saison au club allemand du Borussia Dortmund.