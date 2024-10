Brahim Díaz pourrait participer au Clasico face au FC Barcelone

25/10/2024

L'international marocain Brahim Díaz a pris part mercredi à une partie de l'entraînement collectif du Real Madrid, en préparation du très attendu Clasico contre le FC Barcelone, prévu samedi prochain pour le compte de la 11è journée de la Liga.



Le Lion de l'Atlas, en phase finale de récupération après une déchirure de l'adducteur droit contractée mi-septembre, pourrait figurer sur la liste des Merengues convoqués pour ce choc, à condition qu'il ne rencontre aucun problème physique dans les prochains jours, rapporte la presse espagnole.



Sa possible inclusion dans l'effectif de Carlo Ancelotti intervient dans un contexte marqué par plusieurs absences, notamment celle de l'attaquant brésilien Rodrygo Goes, blessé aux ischio-jambiers lors de la victoire mardi soir à domicile contre le Borussia Dortmund (5-2) en Ligue des champions.



Rodrygo doit passer des examens supplémentaires ce jeudi pour déterminer la nature et la gravité de sa blessure, ce qui pourrait ouvrir une porte à Brahim Diaz en attaque, estime-t-on.



En parallèle, le gardien belge Thibaut Courtois, également blessé à l'adducteur de la jambe gauche, ne sera pas disponible pour le Clasico. A ces indisponibilités s'ajoutent celles de David Alaba et Dani Carvajal, tous deux touchés aux genoux.



Malgré ces absences, Carlo Ancelotti a supervisé une séance d'entraînement pour les titulaires du match contre Dortmund, qui se sont concentrés sur des exercices de récupération.



Le reste de l'effectif a suivi un programme plus intensif, sous la supervision du préparateur physique Antonio Pintus, combinant des exercices physiques et tactiques avant de terminer par des matchs sur des terrains réduits, indique le club madrilène sur son site officiel.