Brahim Diaz, le néo-Lion de l’Atlas qui promet tant !

15/03/2024

Avec sa convocation par le sélectionneur national Walid Regragui, en prévision des deux prochaines rencontres amicales face à l’Angola et la Mauritanie, la star du Real Madrid Brahim Diaz est désormais un Lion de l'Atlas!

Brahim Diaz, 24 ans, défendra les couleurs nationales pour le plus grand bonheur du public marocain qui apprécie particulièrement ce joueur talentueux dont les prouesses cette saison avec le club madrilène ne laissent personne indifférent.



L'avenir de Diaz avec la sélection marocaine s'annonce prometteur avec d'importantes échéances à venir. Il s'agit notamment de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football que le Maroc s'apprête à abriter en 2025. Les Lions de l'Atlas ont de grandes ambitions pour cette édition à domicile, espérant mettre fin à une disette qui dure depuis 1976.



La sortie prématurée des Lions de l’Atlas de la dernière CAN-2023 organisée et remportée par la Côte d’Ivoire a d'ailleurs poussé le staff technique de l’équipe nationale à rechercher d’autres alternatives et des joueurs capables de créer une plus-value, notamment sur le plan offensif.



Le style de jeu du joueur du Real Madrid et l’importante expérience qu’il a cumulée dans trois des meilleurs clubs européens (Manchester City, AC Milan, Real Madrid) seront décidément d’un grand apport pour l’équipe du Maroc, qui a réussi magistralement à se hisser en demi-finale de la Coupe du monde de 2022. A juste titre, la qualification au prochain Mondial en 2026 est un autre défi que doit relever la sélection nationale qui aura à cœur de rééditer l’exploit signé au Qatar, cette fois-ci avec Diaz dans ses rangs.



Brahim Diaz, de son nom complet Brahim Abdelkader Diaz, natif de Malaga en 1999, a appris à jouer au football au sein du club espagnol de Málaga CF, avant de rejoindre la formation anglaise de Manchester City à l’âge de 14 ans, y faisant ses débuts professionnels en 2016. Vainqueur de la Premier League en 2018 avec les Citizens, il remporte également la Coupe de la Ligue anglaise à deux reprises : en 2018 et 2019 ainsi que la Community Shield en 2019.



S'engageant avec le Real Madrid en 2019, Diaz est prêté durant trois saisons à l'AC Milan. Lors de son passage chez les Rossoneri, il remporte le championnat italien en 2022, avant de faire son retour au Real Madrid en 2023.



Déjà vainqueur de la Supercoupe d'Espagne cette saison avec le Real, il s'est imposé au fil des matchs comme une pièce maîtresse de l’attaque du club madrilène, brillant par ses qualités techniques remarquables, sa finesse et ses atouts offensifs qui lui permettent de faire souvent la différence.

Décisif dans plusieurs rencontres cette saison avec les Merengue, Brahim Diaz a disputé 31 matchs, marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives toutes compétitions confondues.



La présence de Diaz, une star du football mondial, dans les rangs de la sélection nationale démontre, si besoin est, la grande attractivité du demi-finaliste du dernier Mondial, qui ne cesse de se renforcer par des pépites marocaines s'illustrant en Europe qui ont la volonté d'apporter leur pierre à l'édifice et de contribuer au rayonnement du football national dans les différentes compétitions continentales et internationales.



Walid Regragui a fait appel à 24 joueurs en prévision des deux matchs amicaux contre l’Angola le 22 mars et face à la Mauritanie, le 26 du même mois, au Grand stade d’Agadir. Outre Brahim Diaz, la liste des joueurs retenus est marquée aussi par la présence du jeune prodige du Real Madrid, Youssef Lekhedim (18 ans), qui a été convoqué pour la première fois avec la sélection marocaine U20 en septembre dernier.



A noter également la présence du joueur du FC Villareal Ilias Akhomach, qui a déjà porté le maillot rouge et vert avec la sélection olympique marocaine, et du joueur de l’AS Monaco, Eliesse Ben Seghir, ainsi que le retour du joueur du club émirati d'Al-Aïn, Soufiane Rahimi, en bonne forme dernièrement.

Liste des Joueurs retenus :

Gardiens de but: Yassine Bounou, Munir El Kajoui, El Mehdi Benabid.

Défenseurs: Nayef Agured, Abdelkabir Abqar, Achraf Dari, Chadi Riad, Achraf Hakimi, Mohamed Chibi, Yahya Attiat Allah, Youssef Lekhedim.

Milieux de terrain: Sofyan Amrabat, Oussama El Azzouzi, Brahim Diaz, Bilal El Khannouss, Amir Richardson, Azzedine Ounahi.

Attaquants: Hakim Ziyech, Ilias Akhomach, Ayoub El Kaabi, Youssef En-Nesyri, Soufiane Rahimi, Amine Adli, Eliesse Ben Seghir.