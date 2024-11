Brahim Diaz encense par la presse espagnole

Auteur d'un triplé avec les Lions de l'Atlas

22/11/2024

Au lendemain de la large victoire de la sélection marocaine de football face au Lesotho (7-0), pour le compte de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2025), la presse espagnole n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'attaquant du Real Madrid, Brahim Diaz, qui a fait parler son talent, en inscrivant un triplé en moins de 45 minutes.



"Brahim brille avec son premier triplé lors de la large victoire du Maroc contre le Lesotho", titre le quotidien Marca, rapportant que ''Brahim, en grande forme, a réalisé un triplé – le premier de sa carrière – en première mi-temps, portant ainsi son total à sept buts et deux passes décisives en huit matchs avec les Lions de l'Atlas''.



Mundo Deportivo relève que la prestation ''spectaculaire'' de Brahim Díaz avec les Lions de l'Atlas est ''une excellente nouvelle'' pour l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, à l’approche d'importantes échéances qui attendent le club, après la trêve internationale.



''Brahim au sommet'', titre le quotidien sportif AS, qui encense ''un attaquant capable de faire la différence''. AS insiste également sur la démonstration des Lions de l'Atlas, qui se sont imposés avec éclat et assurance en réalisant un sans-faute.



Brahim continue sur sa lancée avec le Maroc, en inscrivant un triplé en seulement 42 minutes de jeu, écrit le média électronique OKdiario, pour qui les prestations de l'attaquant madrilène avec le Maroc sont ''de plus en plus impressionnantes''.

Le site officiel du Real Madrid loue aussi la prestation du joueur. "Notre attaquant, titulaire, a ouvert le score dès la 5ème minute en reprenant une passe décisive d’Abde dans la surface.



Dix minutes plus tard, il a récupéré le ballon près de la surface de réparation et décoché une frappe imparable du pied droit pour porter le score à 2-0, avant de creuser le score en signant un triplé en seulement 42 minutes", détaille le support médiatique du club espagnol.

La sélection marocaine, qui a tenu la dragée haute à ses concurrents, termine largement en tête de son groupe avec 18 points, obtenus de 6 victoires en autant de rencontres.