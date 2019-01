Brad Pitt moqué sur la Toile

19/01/2019

A 55 ans, Brad Pitt est désormais célibataire, mais pendant des années il a enchaîné les petites amies, plus ou moins célèbres et plus ou moins sérieuses. Et l'une d'entre elles ne recule devant rien pour défendre le comédien ! Il s'agit de Gwyneth Paltrow, avec qui le beau blond a été en couple de 1994 à 1997. Cette dernière a en effet sorti les griffes sur Instagram, en découvrant le post de l'influenceuse Leandra Medine. Pour amuser ses abonnés, la jeune femme a partagé un article du Daily Express intitulé " Brad Pitt, l'homme qui aime ressembler à ses petites-amies", un post auquel l'ex-femme de Chris Martin n'a pas pu s'empêcher de réagir.

Pleine d'autodérision, Gwyneth Paltrow est venue à sa rescousse en commentant : "Ou on aime lui ressembler, soyons sincères". Une petite blague qui n'est pas passée inaperçue et qui a beaucoup fait rire les abonnés de Leandra Medine. Il faut dire que la ressemblance entre Brad Pitt et ses conquêtes est bluffante. De nombreuses photos prouvent qu'au fil des années, l'acteur est devenu un vrai caméléon. Accessoires, coupes de cheveux, vêtements... Brad Pitt semble bel et bien s'approprier la personnalité des femmes qu'il aime, n'en déplaise à Gwyneth Paltrow !