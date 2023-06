Brad Pitt dépose une nouvelle plainte contre Angelina Jolie

12/06/2023

Brad Pitt a accusé Angelina Jolie d'avoir vendu sa part de leur domaine viticole pour "nuire intentionnellement" à sa réputation.



L'ancien couple est en conflit depuis que l'actrice de "Maléfique" a vendu une part de leur domaine viticole du Château Miraval à Tenute del Mondo, une filiale du groupe Stoli, ce qui a poussé son ex-mari à intenter une action en justice après avoir affirmé qu'ils avaient un "engagement mutuel et contraignant" de ne jamais vendre leur part de l'entreprise sans la permission de l'autre. Mais selon des documents judiciaires déposés à Los Angeles cette semaine et obtenus par DailyMail.com, l'acteur de 59 ans n'a découvert qu'Angelina avait "secrètement" vendu sa moitié de l'entreprise à un "oligarque russe" que lorsqu'un communiqué de presse publié en 2021 a annoncé qu'il avait de nouveaux partenaires d'affaires.



Dans sa plainte révisée, l'acteur de "Bullet Train" a insisté sur le fait qu'il avait le premier droit de refus sur la part de son ex-femme dans le domaine viticole, qui est situé dans le sud de la France, et qu'en vendant à une société appartenant à Uri Shefler, Brad a soutenu que la marque était liée à la Russie, à ses lois homophobes et à la guerre contre l'Ukraine, ce qui pourrait ternir le nom de Château Miraval.



Le dossier indique qu'Angelina "a d'abord reconnu" qu'elle pouvait soit permettre à Brad de la racheter, soit qu'ils devaient vendre ensemble, et a convenu que diviser l'entreprise de 68 à 38 pour cent en faveur de la star de "Fight Club" était juste en raison de son investissement plus important.



Les documents ajoutent cependant : "Au cours de l'été 2021, dans le cadre d'un conflit houleux sur la garde des enfants avec Brad Pitt, Angelina Jolie a mis fin à ces discussions et a secrètement prétendu vendre la moitié des parts à Tenute del Mondo. "