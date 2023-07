Boxe: L'équipe nationale prend part aux championnats d'Afrique au Cameroun

28/07/2023

L'équipe nationale de boxe prend part à la 21è édition des championnats d'Afrique, organisée du 26 juillet au 05 août à Yaoundé, la capitale du Cameroun.



Selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine de boxe, la délégation marocaine comprend 18 pugilistes, dont Hamza El Barbari, champion d'Afrique lors de la précédente édition à Maputo (Mozambique) en 2022, qui défendra son titre dans la catégorie 71 kg.



Outre El Barbari, le Maroc sera représenté chez les hommes par Hamza Essaadi (48 kg), Said Mortaji (51 kg), Imad Azoui (54 kg), Soulaimane Samghouli (57 kg), Mohamed Hamout (60 kg), Abdelhaq Nadir (63,5 kg) Moussa Gholam (67 kg), Mohamed Rabii (75 kg), et Mohamed Seghir (86 kg).



Côté dames, les couleurs nationales seront défendues par Yassmine Mouttaki (48 kg), Rabab Cheddar (50 kg), Widad Bertal (54 kg), Nouhaila Halioui (57 kg), Nisrine Amine (60 kg), Oumaima Belahbib (66 kg), Saida Lahmidi (75 kg) et Khadija Mardi (81 kg).



Ces 21èmes championnats d'Afrique connaîssent la participation de 33 pays, ce qui constitue un record par rapport aux précédentes éditions.