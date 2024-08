Box-office nord-américain. "Deadpool & Wolverine" continue sa domination

05/08/2024

"Deadpool & Wolverine", le dernier Marvel, caracole en tête du box-office nord-américain pour son deuxième week-end sur les écrans, selon les projections dimanche du cabinet Exhibitor Relations.



Avec 97 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche dans les cinémas des Etats-Unis et du Canada, le film affiche un total de 395,6 millions engrangés depuis son lancement le week-end précédent.



Il s'agit du huitième total le plus conséquent de l'histoire du box-office nord-américain pour une deuxième semaine d'exploitation, selon le magazine spécialisé Variety.

A l'international, le dernier Marvel fait aussi des merveilles avec 428 millions de dollars de recettes.



Porté par la popularité de Ryan Reynolds (Deadpool) et de son ami Hugh Jackman (Wolverine), le long-métrage des studios Walt Disney est le film classé "R" (déconseillé aux moins de 17 ans) qui a engendré le plus de recettes de l'histoire, dépassant "La Passion du Christ" de Mel Gibson (2004).



"Twisters", remake du film catastrophe de 1996 sur les tornades dévastatrices de l'Oklahoma, a rapporté 22,7 millions pour son troisième week-end à l'affiche. Daisy Edgar-Jones y joue le rôle d'une météorologue obligée de faire équipe avec un chasseur de tempêtes casse-cou (Glen Powell).



Le dernier film des studios Warner Bros, "Trap", vient ensuite avec 15,6 millions de dollars de recettes. "Un lancement mou pour un thriller à suspense de M. Night Shyamalan", selon David Gross de la société Franchise Entertainment Research, après des critiques "tièdes".

Le long-métrage, dans lequel Josh Hartnett joue un tueur en série, a été très majoritairement financé par Shyamalan lui-même.



Le film d'animation des studios Universal "Moi, Moche et Méchant 4", dernière déclinaison de l'univers des Minions, a atteint 11,3 millions de dollars pour son cinquième week-end d'exploitation pour afficher un beau pactole de 314 millions sur les écrans nord-américains (et 386 millions à l'international).



Vice-Versa 2, le film d'animation des studios Pixar, cette fois consacré aux affres de l'adolescence, a engrangé 6,7 millions. Avec plus de 1,5 milliard de recettes dans le monde entier, il s'agit du film d'animation qui a engendré le plus de recettes de l'histoire, selon le Hollywood Reporter.



Voici la suite du Top 10:

6. "Harold et le crayon magique" (6 millions)

7. "Longlegs" (4,1 millions)

8. "Sans un bruit: jour 1" (1,4 million)

9. "The Firing Squad" (925.000)

10. "Daaru Na Peenda Hove" (625.000)