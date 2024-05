Bourse de Casablanca : résumé de la séance de jeudi

17/05/2024

Voici les principaux points de la séance boursière du jeudi 16 mai :



- Le MASI a lâché 0,07% à 13.411,39 points (pts) et le MASI.20 a reculé de 0,22% à 1.078,66 pts.



- L'indice des sociétés de portefeuilles et Holdings (2,98%) s'est offert la plus forte hausse (+2,98%) et celui de la participation et la promotion immobilières a accusé la baisse la plus forte (-2,54%). - Les échanges ont porté sur 248,82 millions de dirhams (MDH).



- La capitalisation boursière a dépassé 697,5 milliards de dirhams (MMDH).



- Réalisations mécaniques (-5,46% à 93,5 DH), Douja Prom Addoha (-3,56% à 31,15 DH), Alliances (-3,17% à 247,05 DH), Colorado (-2,3% à 55,2 DH) et Jet Contractors (-2,28% à 596,1 DH) ont accusé les plus fortes baisses.



- Les meilleures performances ont été réalisées par Rebab Company (+5,98% à 69,95 DH), SMI (+4,78% à 2.149 DH), Résidences Dar Saada (+3,32% à 99,3 DH), Delta Holding (+3% à 47,38 DH) et CFG Bank (+2,41% à 166 DH).