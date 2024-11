Bourse de Casablanca : résumé de la journée du 28 novembre

29/11/2024

Voici les principaux points de la séance boursière du jeudi 28 novembre :



- Le MASI a reculé de 0,09% à 14.888,31 points



- L'indice "Boissons" (-5,74%) a enregistré la plus forte baisse, suivi des secteurs "Transport" (-4,69%) et "Matériels, logiciels et services informatiques" (-0,75%)



- Les secteurs de la "Sylviculture et papier" (+2,45%), de la "Participation et promotion immobilières" (+1,52%) et des "Services de transport" (+0,56%) ont affiché les plus fortes hausses



- Les échanges ont atteint plus de 250,86 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central (actions) et dominés par les transactions sur Douja Promotion Groupe Addoha S.A (58,67 MDH), Société des Boissons du Maroc (50,51 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (22,69 MDH)



- La capitalisation boursière s'est établie à 759,09 milliards de dirhams.



- Les plus fortes baisses ont été accusées par Société des Boissons du Maroc (-7,36% à 2.266 DH), Stokvis Nord Afrique (-5,53% à 15,56 DH), Ctm (-4,69% à 623,2 DH), Disty Technologies (-3,5% à 241 DH), et Disway (-3,1% à 635 DH)



- Maghreb Oxygène (+9,98% à 248,55 DH), M2M Group (+9,96% à 574 DH), S.M Monétique (+3,32% à 280 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (+2,53% à 1.579 DH), et Med Paper (+2,45% à 20,5 DH) ont réalisé les meilleures performances.