Bourse de Casablanca : résumé de la journée du 23 juin

24/06/2025

Voici les principaux points du résumé de la séance boursière du lundi 23 juin :



- Le MASI, à reculé de 1,13% à 17.754,25 points (pts).



- Le secteur "Masi Transport " (-4,53%)" a enregistré le plus fort repli et celui de "Masi Société de financement et autres activités financières" (+2,35%) a signé la meilleure performance.

- Les échanges ont atteint plus de 442,97 millions de dirhams (MDH).



- La capitalisation boursière s'est établie à 931,97 milliards de dirhams (MMDH).



- CTM (-4,53% à 821 DH), Auto Hall (-4,14% à 73,60DH), Managem (-3,83% à 5.000 DH), CDM (-3,36% à 1.063 DH) et Sonasid (-3,16% à 2.450 DH) ont affiché les plus fortes baisses.



- Les plus fortes hausses ont été affichées par IB Maroc.com (+10% à 54,14 DH), Involys (+9,97% à 144 DH), Salafin (+6,29% à 659 DH), Zellidja S.A (+5,95% à 178 DH) et Résidences Dar Saada (+5,33% à 116,80 DH).