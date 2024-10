Bourse de Casablanca : résumé de la journée du 16 octobre

17/10/2024

Voici les principaux points du résumé de la séance boursière du mercredi 16 octobre :



- Le MASI a clôturé sur une perte de 0,75% à 13.834,74 points (pts).



- Le secteur des assurances (-3,27%) a enregistré la plus forte baisse, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée par le secteur du pétrole et gaz (+1,50%).



- Les échanges ont atteint 227,96 millions de dirhams, réalisés principalement sur le marché Central (Actions).



- La capitalisation boursière a dépassé 716,46 milliards de dirhams.



- Stokvis Nord Afrique (-7,26% à 14,06 DH), S.M Monétique (-6,10% à 200 DH), Sanlam Maroc (-5,42% à 1.851 DH), Wafa Assurance (-4,40% à 4.350 DH) et Cosumar (-3,27% à 192 DH) ont accusé les plus fortes baisses.



- Les meilleures performances ont été réalisées par Réalisations mécaniques (+7,46% à 458,95 DH), Promopharm S.A (+5,99% à 1.009 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (+2,67% à 1.540 DH), Miniere Touissit (+1,28% à 1.580 DH) et CIH (+1,27% à 399 DH).