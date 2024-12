Bourse de Casablanca : les tops et flops de novembre 2024

02/12/2024

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour le mois de novembre 2024 :



Plus fortes hausses :



- Alliances (+26,46% à 411 DH)



- Addoha (+19,44% à 40,61 DH)



- S2M (+18,74% à 273,1 DH)



- Sodep-Marsa Maroc (+17,98% à 548,6 DH)



- CFG Bank (+13,35% à 208 DH)



Plus fortes baisses :



- Zellidja (-32,53% à 85,01 DH)



- Taqa Morocco (-10,23% à 1.316 DH)



- Stroc Industrie (-9,76% à 1.316 DH)



- Ib Maroc.com (-8,31% à 32 DH)



- Auto Hall (-8,15% à 62 DH)