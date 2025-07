Bourse de Casablanca : les tops et flops de juin 2025

01/07/2025

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour le mois de juin 2025 :



Plus fortes hausses :



- Stroc Industrie (+255,36% à 248,75 DH),



- Involys (+118,32% à 210,7 DH),



- Ib Maroc.com (+117,1% à 79,24 DH),



- Fenie Brossette (+41,14% à 1.140 DH),



- Réalisations Mécaniques (+32,4% à 595,8 DH).



Plus fortes baisses :



- Rebab Company (-11,63% à 600 DH),



- Société des Boissons du Maroc (-10,83% à 1.935 DH),



- Jet Contractors (-10,8% à 1.998 DH),



- Taqa Morocco (-9,39% à 2.800 DH),



- TotalEnergies Marketing (-7,75% à 1.785 DH).