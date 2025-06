Bourse de Casablanca : le groupe Vicenne présente son IPO

24/06/2025

Le groupe Vicenne, un des principaux fournisseurs d’équipements, de solutions et services à forte composante technologique destinés aux professionnels de la santé au Maroc, a présenté, jeudi dernier à Casablanca, son introduction en Bourse (IPO – Initial Public Offering) qui a été visée par l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



"Vicenne envisage de procéder à une introduction en bourse d’un montant de 499.999.984 dirhams par voie d’augmentation du capital social en numéraire par émission de 2.118.644 actions à un prix de souscription par action de 236 dirhams, soit 50 dirhams à titre de nominal et 186 dirhams à titre de prime d’émission", indique le groupe dans un document publié à l'occasion d'une conférence presse dédiée à la présentation détaillée de cette opération.



Après cette opération, dont la période de souscription est prévue du 30 juin au 04 juillet 2025 inclus, l'actionnariat de Vicenne sera composé de Best Financière (34,8%), d'Amethis Fund II SCA SICAR (24,8%), de Flottant (20,7%), d'Adil Bennani (15,4%), de Moufid Benkirane (4,2%) et d'autres actionnaires (0,1%).



Sous réserve de la réalisation effective de l’opération, les actionnaires de Vicenne constituant le Groupement d’Actionnaires Stable (GAS), à savoir Best Financière et Adil Bennani (3.258.694 actions), Amethis Fund II (603.462 actions) et Mohamed Moufid Benkirane (241.385 actions), s’engagent à détenir sans pouvoir les transférer, directement ou indirectement, les actions de la Société pendant une période de trois années à compter du premier jour de cotation des actions de la Société à la Bourse de Casablanca.



Dans ce document, Vicenne dévoile également sa situation financière et ses principaux indicateurs consolidés qui font état d'une hausse du chiffre d'affaires de 19,6% à plus de 836,6 MDH et du résultat net de 54,2% à 91,2 MDH.



Pour ce qui est de la vision stratégique du groupe, elle s’articule autour de 4 principaux axes à savoir, "le renforcement de son positionnement sur les activités existantes", "le développement de nouveaux produits / métiers complémentaires", "la croissance externe" et "l’internationalisation".



L’introduction en bourse du groupe permettra notamment de concrétiser cette stratégie et ces ambitions.



Vicenne se distingue par un positionnement fort sur des segments à forte valeur ajoutée, en particulier l'équipement lourd et semi-lourd (matériel de radiothérapie, d'imagerie médicale et de blocs opératoires), les dispositifs médicaux implantables (valves cardiaques, implants cochléaires, etc), le diagnostic in vitro (équipements et réactifs destinés aux laboratoires, etc) et la gestion des déchets issus d’activités de soins à risque infectieux (DASRI).



Le groupe a noué des partenariats long terme avec des fournisseurs internationaux de renommée mondiale. Elekta, Philips Medical Solutions, Mindray, Abbott et Beckman Coulter figurent notamment parmi les marques de référence dont certaines cartes sont distribuées exclusivement par le groupe au Maroc.



Afin d'accompagner au mieux ses clients, Vicenne est doté de départements techniques composés d'ingénieurs biomédicaux et de techniciens qualifiés et certifiés par les fabricants.



Ces départements assurent la conception, l’installation, la mise en service et la maintenance des équipements ainsi que la formation et l’assistance de leurs utilisateurs. Ils suivent également les nouvelles tendances du secteur à la recherche permanente des dernières innovations et des nouvelles technologies.



Depuis 2020, le groupe a fait le choix stratégique de diversifier ses activités à travers la croissance externe matérialisée notamment par des prises de participation majoritaires dans le capital de Mabiotech en 2020, acteur de référence de la biologie médicale et de Saiss Environnement en 2022, acteur majeur du traitement des déchets médicaux.



Disposant d’un portefeuille de produits et de services large et diversifié (+25.000 références dans les équipements médicaux et +185.000 dans les dispositifs médicaux) et servant plus de 1.800 clients actifs, le groupe est structuré autour de 5 segments (Équipement, Consommables, Services, Gestion des déchets et International), chacun regroupant une ou plusieurs business units (BU) spécialisées, à savoir "Équipement" (Equipement hospitalier, Imagerie, Radiothérapie, Laboratoire), "Consommables" (Cardiologie, Oncologie & Chirurgie, ORL, Réactifs pour analyses de biologie et de chimie), "Services" (Services après-vente et maintenance), "Gestion des déchets" (Traitement des déchets d’activités de soins à risques infectieux "DASRI") et "International" (Activités du Groupe à l’international).



L'organisation par BU est déployée au sein des filiales, avec une coordination interne assurant une synergie opérationnelle. Une coordination stratégique au niveau du groupe garantit la cohérence globale tout en laissant l'autonomie opérationnelle aux entités.