Bourse de Casablanca : l'essentiel de la séance du mardi 14 mai

15/05/2024

Le MASI, indice phare de la Bourse de Casablanca, a clôturé la séance du mardi sur une baisse de 0,29% à 13.501,46 points, pénalisé par la contre-performance des secteurs "santé" (-8,05%), "distributeurs" (-3,40%), et "électricité" (-2,07%).



Le volume global des échanges a porté sur 1,62 milliard de dirhams (MMDH), réalisé sur le marché Central (Actions) et dominé par les transactions portant sur Akdital qui a occupé la première place des instruments les plus actifs avec 38,42 millions de dirhams (MDH), suivi de 30,39 MDH pour Résidences Dar Saada et 24,79 MDH pour BCP.



La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 702,31 MMDH.



Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Résidences Dar Saada (+9,88% à 94,5 dirhams (DH)), Salafin (+9,67% à 607 DH), Zellidja S.A (+6% à 74,41 DH), Colorado (+5,6% à 56,97 DH) et S.M Monétique (+4,27% à 192 DH).



À l'inverse, Akdital (-8,05% à 671,2 DH), Involys (-6,45% à 87 DH), Rebab Company (-5,43% à 66 DH), Maroc Leasing (-5,13% à 367 DH) et Label Vie (-4,33% à 4.400 DH) ont réalisé les plus fortes baisses.