Bourse de Casablanca : l'essentiel de la séance du lundi 10 mars

11/03/2025

Le MASI, indice phare de la Bourse de Casablanca, a clôturé la séance de lundi sur une perte de 0,16% à 16.583,26 points, pénalisé par la baisse des secteurs "Boissons" (-2,94%), "Bâtiment et matériaux de construction" (-1,32%) et "Télécommunications" (-1,18%).



Les échanges ont atteint un volume global de 121,98 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central "Action" et dominés par les transactions sur Attijariwafa Bank (27,61 MDH), TGCC S.A (15,81 MDH) et Jet Contractors (10,87 MDH). Pour sa part, la capitalisation boursière s'est élevée à 852,94 milliards de dirhams.



Aux valeurs, Jet Contractors (-4,62% à 2.479 DH), Stokvis Nord Afrique (-4,61% à 26,91 dirhams (DH)), Société des Boissons du Maroc (-3,73% à 2.300 DH), TGCC S.A (-3,48% à 666 DH) et Stroc Industrie (-2,11% à 46 DH) ont accusé les plus fortes baisses.