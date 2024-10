Bourse de Casablanca : l'essentiel de la séance du lundi 07 octobre

08/10/2024

Le MASI, indice phare de la Bourse de Casablanca, a clôturé la séance de lundi sur une perte de 0,07%, pénalisé notamment par la baisse des secteurs des "Transports" (-2,97%), des "Loisirs et hôtels" (-2,7%) et de la "Sylviculture et papier" (-2,33%).



Les échanges se sont établis à 212,13 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché Central (Actions) et dominés par les transactions sur Taqa Morocco (35,97 MDH), Jet Contractors (29,96 MDH) et Attijariwafa Bank (24,44 MDH).



La capitalisation boursière a, de son côté, atteint 731,09 milliards de dirhams.



Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses ont été accusées par Promopharm S.A. (-5,93% à 1.016 DH), S2M (-4,76% à 220 DH), Zellidja S.A. (-4,55% à 126 DH), Réalisations Mécaniques (-4,51% à 444 DH) et Afric Industries S.A. (-3,39% à 305 DH).



À l'opposé, BMCI (+7,72% à 600 DH), Taqa Morocco (+6,04% à 1.580 DH), Balima (+5,34% à 230 DH), Cosumar (+4,23% à 197 DH) et Jet Contractors (+3,43% à 1.205 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.