Bourse de Casablanca en 2024 : une prestation de haut vol

02/01/2025

L'année 2024 restera certainement gravée dans l'histoire de la Bourse de Casablanca comme celle d'une performance exceptionnelle et d'un dynamisme inédit des émetteurs dans les différents secteurs économiques.



Cette belle prestation, concrétisée particulièrement par le bond du MASI (Moroccan All Shares Index – Indice de toutes les actions cotées) de 22,16% à 14.773,19 points en 2024, témoigne de la solidité et la résilience de la place casablancaise, ainsi que de la confiance des investisseurs marocains et étrangers.



Avec un volume des échanges dépassant les 99 milliards de dirhams (MMDH), dont plus de 60,76 MMDH sur le marché central (Actions), la Bourse de Casablanca a connu une montée en puissance de secteurs clés à l'image de l'Immobilier avec sa performance spectaculaire de +222,35% ou encore de la Santé (+112,1%).



Une diversité sectorielle qui porte ses fruits



S'il y a un aspect à mettre à l'actif de l'exploit de l'année écoulée, c'est sans conteste la diversité sectorielle de la Bourse de Casablanca qui offre aux investisseurs une large gamme d'opportunités à travers des secteurs allant des finances à l'immobilier, en passant par l'industrie, l'énergie et bien d'autres.

D'ailleurs, cette diversité a été renforcée davantage avec l'arrivée récente de l'indice sectoriel "Masi Industrie Agricole".



En termes de chiffres, le secteur "Participation et promotion immobilières" s'est largement distingué, profitant de l'envolée d'Alliances (+315,58% à 480 dirhams), de Résidences Dar Saada (+246,54% à 75,2 DH) et d'Addoha (+174,25% à 39,3 DH).



Le secteur de la "Santé" est arrivé en deuxième position, avec son unique valeur, Akdital, qui a poursuivi sa tendance haussière pour clôturer l'année 2024 sur un cours de 1.052 dirhams, en croissance de 112,1% par rapport à un an auparavant.



Les banques ne sont pas en reste, puisque CFG Bank a progressé de 56,89% à 222 DH, suivie d'Attijariwafa Bank (+23,7% à 569 DH), de Crédit du Maroc (+16,69% à 930 DH), de Bank of Africa (+15,93% à 205 DH), de CIH (+12,47% à 395 DH), de BMCI (+7,41% à 580 DH) et de BCP (0% à 275 DH).



À l'inverse, les indices "Télécommunications" (-17,99%), "Industrie pharmaceutique" (-3,02%) et "Matériels, logiciels et services informatiques" (-0,94%) ont été les seuls à s'orienter à la baisse.



2024, une année rythmée par les augmentations de capital



Durant l'année écoulée, la Bourse de Casablanca a connu une série d'augmentations de capital effectuées par cinq sociétés cotées. Il s'agit, entre autres, de Managem (17 avril) pour un total de près de 3 MMDH, un prix unitaire de 1.600 DH et 1.873.368 titres.

Aradei Capital a, pour sa part, effectué deux opérations d'environ 250 millions de dirhams – MDH (le 21 juin) et de près de 400 MDH (le 24 octobre).



À leur tour, Akdital, CIH et Stokvis Nord Afrique ont procédé à des augmentations de capital respectivement d'environ 1 MMDH (le 17 juillet), de plus de 349,9 MDH (le 02 septembre) et de 170 MDH (le 18 octobre).



Par ailleurs, l'année 2024 a également connu la réalisation par Holmarcom Finance Company (HFC) d'une offre de vente au public de 11,3% du capital de Crédit du Maroc.

Cette opération a été un franc succès, puisqu'elle avait attiré pas moins de 13 mille souscripteurs avec un montant de 18,06 MMDH, soit un taux de sursouscription avoisinant les 18 fois. Au total, 1.229.577 actions ont été attribuées (l'équivalent de 1,03 MMDH).



Aussi, la Bourse de Casablanca a accueilli, vers la mi-décembre 2024, le groupe CMGP (Compagnie Marocaine de Goutte à Goutte et de Pompage), dont l'IPO (Initial Public Offering – Introduction en Bourse) a été souscrite 37 fois par 33.771 souscripteurs.



Lors de la cérémonie de première cotation, le directeur général de la Bourse de Casablanca, Tarik Senhaji, avait précisé que cette opération d'un montant de 1,1 MMDH a connu une demande enregistrée de 40,69 MMDH, soit la troisième plus grande introduction de l'histoire de la place casablancaise.



Ce succès a été bel et bien confirmé au cours des 12 dernières séances qui ont permis à la valeur du groupe CMGP de croître de 45% pour finir l'année avec un cours de 290 dirhams.

Parallèlement, la Bourse de Casablanca a enregistré la radiation, en juin dernier, de la société "Timar", suite à une offre publique de retrait (OPR) initiée par son principal actionnaire, la société "Financière Clasquin Euromed".



L'innovation et la digitalisation au cœur de l'action de la Bourse de Casablanca



Afin de capter l'attention des investisseurs et aussi des particuliers souhaitant diversifier leur épargne, la Bourse de Casablanca a misé sur des solutions numériques combinant innovation et digitalisation.



Ainsi, la Bourse a lancé une nouvelle application mobile et a dévoilé de nouvelles fonctionnalités de l’espace privé sur son portail. Elle a également créé sa nouvelle chaîne WhatsApp pour faciliter l'accès à l'essentiel de l'actualité boursière.

Côté éducation financière, la Bourse de Casablanca a lancé, en partenariat avec TradingView, la plateforme "e-Bourse" qui est dédiée au trading virtuel et le learning by doing.



Capitalisant sur ces performances ainsi que sur les avancées majeures comme le lancement du marché à terme en novembre dernier, la Bourse de Casablanca continue de s'affirmer comme un levier stratégique du développement économique du Maroc, en proposant aux entreprises une plateforme de financement solide et en attirant l'épargne vers des secteurs clés de croissance.



Cette orientation est en ligne avec les recommandations du nouveau modèle de développement (NMD) qui vise à "redynamiser la Bourse de Casablanca, notamment à travers l’élargissement de la base d’émetteurs et d’investisseurs nationaux et internationaux, l’augmentation de la liquidité et du volume de transactions et la diversification des produits et instruments", à même de permettre au Maroc de "relever le Pari de devenir une place financière régionale de référence".



Par Hicham Louraoui (MAP)