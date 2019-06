Bourse de Casablanca de nouveau en baisse

04/06/2019

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 27 au 31 mai 2019 en baisse, ses deux principaux indices, Masi et Madex, cédant respectivement 0,79% et 0,77%.

Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s'est situé à 10.999,88 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, à 8.941,19 points.

Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées à -3,21% et -3,16%, rapporte la MAP.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a cédé 1,50% à 9.845,23 points et le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 0,84% à 9.460,67 points.

Concernant l'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", il a reculé de 1,16% à 863,53 points.

Sur le plan sectoriel, la côte casablancaise a vu 13 secteurs finir la semaine au rang des perdants, avec des baisses allant de (-0,18%) pour l'indice sectoriel "Distributeurs" et (-0,43%) pour celui "Services aux collectivités" à (-6,50%) et (-6,78%) respectivement pour ceux de "Ingénieries et biens d'équipement industriels" et "Chimie".

Par contre, la plus forte hausse de cette période profitait au compartiment des "Matériel, logiciels et services informatiques" (+5,92%), suivi par "Sylviculture et papier" (+2,23%) et "Assurances" (+2,16%).

La capitalisation boursière s'est chiffrée à plus de 559,61 milliards de dirhams (MMDH) alors que le volume global s'est élevé à 634,97 millions de dirhams (MDH).

Durant cette période, HPS (+11,07%) s'est distinguée à la tête des meilleures performances des valeurs individuelles suivie par Cartier Saada (+8,94%) et Stokvis Nord Afrique (+7,05%).

En revanche, les titres Stroc Industrie et Timar ont chuté respectivement de 19,80 et 13,22% alors que SNEP a dilapidé 7,24%. Le compartiment bancaire a été plombé par son trio phare BCP (-1,67%), Attijariwafabank (-1,12%) et BMCE Bank (-0,06%).

Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Attijariwafabank (38,25%), Lafargeholcim Maroc (19,84%) et Itissalat Al-Maghrib (14,31%).