Bourse de Casablanca : Les étrangers et les MRE détiennent 27,8% de la capitalisation en 2022

13/08/2023

L'encours des actions cotées à la Bourse de Casablanca détenues par les étrangers et les Marocains résidant à l'étranger (MRE) s'est établi à 156 milliards de dirhams (MMDH) en 2022, sur une capitalisation boursière totale de 561 MMDH, soit un taux de détention de 27,8%, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Cette proportion est en diminution par rapport à la fin de l'année précédente (30,3%), mais reste supérieure au point bas observé en 2012 (26,5%), précise l'AMMC dans sa Revue du marché des capitaux du mois de juillet.



Cette baisse résulte notamment de la dépréciation des prix des actions cotées composant les portefeuilles des investisseurs étrangers, l'indice de référence de la Bourse de Casablanca ayant reculé de 19,75% en 2022, explique la même source. En outre, l'AMMC fait savoir que les principaux détenteurs étrangers des sociétés cotées demeurent les investisseurs issus des pays du Moyen-Orient et de l'Europe, et représentent à eux seuls plus de 93% de l'investissement global des étrangers et 26% de la capitalisation boursière.



Les investisseurs de ces deux régions se situent principalement au sein des Émirats Arabes Unis et de la France dont les stocks d'actions détenus concernent principalement les sociétés opérant dans les secteurs "Télécommunications", "Électricité", "Banques", "Pétrole et gaz" et "Bâtiment et matériaux de construction".