La Bourse de Casablanca démarre en bonne mine
Bourse de Casablanca : Les échanges dépassent 11,6 MMDH en août
01/09/2025
Le volume global des échanges à la Bourse de Casablanca a dépassé 11,6 milliards de dirhams (MMDH) durant le mois d'août 2025.
Ce volume a été réalisé sur le marché central "Actions" (près de 9,3 MMDH) et le marché de Blocs (801,4 millions de dirhams - MDH), ainsi que sous forme de transferts (31,26 MDH) et d'augmentations de capital (plus de 1,47 MMDH).
Les valeurs TGCC, Attijariwafa Bank et Sodep-Marsa Maroc ont dominé le top 10 des instruments les plus actifs du mois, avec des parts respectives de 14,09%, 7,21% et 6,02%.
La capitalisation boursière a, quant à elle, atteint plus de 1.055,6 MMDH.
