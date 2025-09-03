Bourse de Casablanca : Les banques contribuent de 34% à la croissance du CA global au S1-2025

03/09/2025

Les banques ont participé à hauteur de 34% à la croissance du chiffre d'affaires (CA) global de la cote casablancaise au premier semestre 2025, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).



Le secteur du BTP (bâtiment et travaux publics) arrive en deuxième position avec une contribution de 30%, devançant ceux de la Santé (12%), de la Distribution alimentaire (9%) et des Assurances (9%), précise BKGR dans sa publication "Earning T2-2025".



A contrario, le secteur gazier affiche la contribution négative la plus importante avec un montant de 442 millions de dirhams (MDH), principalement imputable à la mauvaise orientation des réalisations de TotalEnergies Marketing Maroc en raison d'un effet prix négatif, relève la même source.



Au volet bilanciel, la dette nette des sociétés cotées (hors financières) ressort en alourdissement de 10% à 72,5 milliards de dirhams (MMDH) par rapport à son encours à fin 2024, rapporte la MAP.



Par secteur, la dette nette des Télécoms continue à peser sur l’encours global avec une part de 24%, suivie des Mines (20%) et du secteur BTP (13%).



En termes d'investissements, l'enveloppe globale des sociétés cotées progresse de 28,8%, en glissement annuel, à 11,1 MMDH, drainée à hauteur de 29% par les Télécoms et de 27% par les minières.