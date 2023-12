Bourse de Casablanca : Hausse du chiffre d’affaires des valeurs cotées de 5,3% à fin septembre 2023

05/12/2023

Le chiffre d'affaires (CA) des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca s'est apprécié, en glissement annuel, de 5,3% à 219,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2023, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).



Ce CA a été porté principalement par une progression de 15,7% du produit net bancaire (PNB) des financières à 61,6 MMDH, couplée, dans une moindre mesure, à une amélioration de 1,4% des revenus des industries à 140,7 MMDH, explique BKGR dans sa publication "Earnings T3-2023".



Concernant les sociétés industrielles, sur les 51 valeurs ayant communiqué leurs réalisations, 22 affichent des revenus en hausse sur la période sous revue, tandis que 29 enregistrent un CA en baisse, précise la même source.



Ainsi, les contributions positives aux revenus au titre des neuf premiers mois de 2023 proviennent de Label'Vie, TGCC et Maroc Telecom, fait savoir BKGR, ajoutant que ce trend haussier a toutefois été freiné par le repli des réalisations commerciales de plusieurs valeurs, dont Totalenergies Marketing Maroc, Managem et Afriquia Gaz, rapporte la MAP.



Et de noter que les revenus à fin septembre 2023 ont été principalement tirés par les bonnes réalisations commerciales des sociétés industrielles au T1-2023 (+8%). Néanmoins, ces dernières ont emprunté une tendance baissière dès le deuxième trimestre de l'année avec un CA agrégé en baisse de 2,2% au T2-2023 et de 2,1% au T3-2023.



S'agissant de la hausse du PNB des financières, elle intègre une progression de 9,5% de la marge d'intérêt à 39,3 MMDH, un bond de 98% du résultat sur opérations de marché à 8,2 MMDH et une amélioration de 11,3% de la marge sur commissions à 11,4 MMDH constatée principalement chez Attijariwafa bank et Bank of Africa (+513 MDH et +433 MDH respectivement).



Le CA du secteur Assurance & Courtage ressort, quant à lui, en hausse de 5,4% à 17,5 MMDH, suite principalement à la bonne tenue des primes émises brutes de Wafa Assurance (+11,7%) émanant de l'amélioration de l'activité Vie ainsi que de l'ensemble des branches dommages.



Cette bonne performance a toutefois été atténuée par le recul du CA d'AtlantaSanad (-3,7%) en raison de la politique rigoureuse de la compagnie en matière d'assainissement du portefeuille et de la sélection des risques engagés dans le cadre de son plan stratégique dans une optique d'amélioration de sa rentabilité technique.



Par secteur, les Banques demeurent le moteur de la croissance des revenus sur les 9 premiers mois de l'année en drainant un PNB additionnel de plus de 8,35 MMDH, suivies de loin du secteur de la construction (+1,66 MMDH) et de celui de la distribution alimentaire (+1,61 MMDH).



A l'inverse, les distributeurs pétroliers et gaziers ainsi que l'industrie minière pénalisent toujours les réalisations commerciales de la cote casablancaise à fin septembre 2023 avec des contributions négatives de 3,69 MMDH et de 1,21 MMDH.