Bourse: Le portefeuille BKGR affiche une contre-performance de 1,50% à fin mars

08/04/2023

La sélection de valeurs de BMCE Capital Global Research (BKGR) a clôturé le mois de mars dernier en affichant une contre-performance, depuis le début de l'année (year to date YTD), de 1,50%, contre -3,07% pour son benchmark Masi RB.



"En dépit d'une orientation baissière du marché, le portefeuille de BKGR a clôturé le mois de mars sur une contre-performance YTD limitée à 1,50%, faisant ainsi preuve d'une meilleure résilience que son benchmark le MASI RB (-3,07%)", indique BKGR dans sa récente publication "Strategy - Mars 2023".



En termes de valorisation, la sélection de valeurs de BKGR traite à 15,5x (contre 15,6x pour le MASI) ses bénéfices prévisionnels en 2023 et affiche un dividend yield (rendement) de 3,3% (contre 4% pour le MASI), précise la même source.



Depuis leur introduction dans le portefeuille, les titres affichant les plus importantes pertes sont Taqa Morocco (-12,6%), Sothema (-7%), Label Vie (-6,5%) et Mutandis (-3,2%).



A contrario, et dans un marché fortement bearish, 25% de la sélection de valeurs parvient à clôturer le mois en enregistrant des performances positives, à savoir Sonasid (+7,7%), CDM (+5,8%), Akdital (+4%) et Attijariwafa Bank (+1,1%).