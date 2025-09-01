Bourse : Le MASI garde le cap en août et consolide son envolée annuelle

01/09/2025

Porté par une tendance haussière continue, le MASI (Moroccan All Shares Index) a gagné 2,14% en août 2025 pour s'établir à 20.054,88 points, consolidant une performance annuelle remarquable de 35,75%.



Cette progression a été principalement soutenue par la bonne tenue des secteurs "Ingénieries et biens d'équipement industriels" (+13,46%), "Loisirs et Hôtels" (+8,29%) et "Participation et promotion immobilières" (+7,35%).



Contre-tendance, les indices "Chimie" (-5,51%), "Électricité" (-2,2%) et "Mines" (-1,59%) ont réalisé les plus mauvaises performances sectorielles en août.



Pour ce qui est des échanges, ils ont atteint un volume de plus de 11,6 milliards de dirhams (MMDH), dont près de 9,3 MMDH sur le marché central "Actions", 801,4 millions de dirhams (MDH) sur le marché de Blocs, 31,26 MDH de transferts et plus de 1,47 MMDH d'augmentations de capital.



Les valeurs TGCC, Attijariwafa Bank et Sodep-Marsa Maroc ont dominé le top 10 des instruments les plus actifs du mois d'août, avec des parts respectives de 14,09%, 7,21% et 6,02%.



La capitalisation boursière a, quant à elle, dépassé 1.055,6 MMDH, avec une part de 15,92% pour Attijariwafa Bank, devançant Itissalat Al-Maghrib (10,32%) et Sodep-Marsa Maroc (6,76%).



Aux valeurs individuelles, Colorado (+45,9% à 89 DH), Stokvis Nord Afrique (+44,37% à 109 DH), Ennakl (+25,14% à 43,7 DH), Disty Technologies (+23,88% à 408,8 DH) et S2M (+23,39% à 765 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.



À l'inverse, les plus forts replis ont été accusés par SMI (-10,61% à 2.520 DH), Maghrebail (-7,12% à 900 DH), SNEP (-6,15% à 656 DH), Zellidja (-5,62% à 245,05 DH) et Bank of Africa (-5,17% à 251,5 DH).