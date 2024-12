Bourse : Le MASI clôture novembre en territoire positif

02/12/2024

Le MASI, indice phare de la Bourse de Casablanca, a achevé le mois de novembre dernier sur un gain de 4,72% à 14.837,22 points (pts), soutenu notamment par la bonne tenue du secteur immobilier (+19,94%).



Le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, s'est bonifié de 5,73% à 1.208,62 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, a pris 4,69% à 1.060,27 pts.



De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a progressé de 3,74% à 1.438,58 pts, rapporte la MAP.



Ce mouvement haussier trouve son origine particulièrement dans les indices "participation et promotion immobilières" (+19,94%), "services de transport" (17,98%) et "chimie" (+10,4%) qui ont réalisé les meilleures performances sectorielles.



A l'opposé, les secteurs de l'électricité (-10,23%), des ingénieries et biens d'équipement industriels (-5,63%) et des distributeurs (-4,74%) ont accusé les plus forts replis du mois.



Les échanges ont atteint plus de 9,1 milliards de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central "Actions" et dominés par les transactions sur BCP avec une part de 11,2% du volume global, Sodep-Marsa Maroc (7,62%) et Addoha (7,52%).

La capitalisation boursière s'est établie, quant à elle, à près de 756,5 MMDH.



Aux valeurs individuelles, Alliances (+26,46% à 411 DH), Addoha (+19,44% à 40,61 DH), S2M (+18,74% à 273,1 DH), Sodep-Marsa Maroc (+17,98% à 548,6 DH) et CFG Bank (+13,35% à 208 DH) ont affiché les plus fortes hausses.



A l'inverse, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Zellidja (-32,53% à 85,01 DH), Taqa Morocco (-10,23% à 1.316 DH), Stroc Industrie (-9,76% à 1.316 DH), Ib Maroc.com (-8,31% à 32 DH) et Auto Hall (-8,15% à 62 DH).