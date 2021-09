Bounou en mode sauveur et Harit buteur

21/09/2021

Le gardien de but marocain Yassine Bounou s'est illustré encore une fois dimanche lors du match ayant opposé son équipe FC Séville à la Real Sociedad dans le cadre de la 5ème journée du championnat espagnol et qui s’est soldé par un nul blanc (0-0). Bounou, titulaire indiscutable depuis la saison dernière, a arrêté un penalty à la 27ème minute tiré par le spécialiste de la Real Sociedad et de la sélection espagnole Mikel Oyarzabal. En plus, le portier marocain a réalisé quatre parades décisives permettant à son équipe d’arracher un point lors d’un match dominé par les Basques. Titulaire lors de cette rencontre, l’autre marocain Youssef En-Nessyri a été remplacé à la 70ème minute par Rafa Mir. Avec ce nul, FC Séville est 6ème avec 8 points de 4 matchs, alors que la Real Sociedad se situe 4ème avec 10 unités. Par ailleurs, Amine Harit, le nouveau sociétaire du club français de l’Olympique de Marseille, n’a pas manqué de s’illustrer lors du match de son club contre Rennes, disputé dimanche et comptant pour la sixième journée de la Ligue 1. Entré en cours du jeu, l’international marocain a été l’auteur du deuxième but de l’OM (2-0), victoire qui a permis au club phocéen de conforter sa deuxième place au classement général avec un total de 13 points, soit cinq longueurs de retard sur le Paris Saint-Germain qui mène le bal, avec six victoires en autant de sorties.